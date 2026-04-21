Artvin Besiciler Zor Günde

21.04.2026 09:07
Artvin'de besiciler, yükselen maliyetler nedeniyle kurbanlık hayvan sayısını azalttı.

Artvin'de besiciler, yıl boyunca büyük bir emek ve fedakarlıkla yetiştirdikleri kurbanlık hayvanları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Zorlu coğrafya şartlarına rağmen bakımı titizlikle sürdürülen büyükbaş hayvanlar, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmesi için özenle beslenip büyütülüyor. Ancak bu yıl artan girdi maliyetleri ve düşen alım gücü, besicilerin emeğini gölgede bırakıyor.

Kentte besicilik yapan Fuat Salan, bu yıl kurbanlık hayvan sayısını maliyetler nedeniyle azaltmak zorunda kaldıklarını ifade ederek maliyet artışlarının üreticiyi zorladığını dile getirdi.

Salan, "Bu yıl kurbana yaklaşık 70 hayvan hazırladım. Geçen yıl sayımız daha fazlaydı ancak maliyetlerden dolayı bu yıl sayıyı düşürmek zorunda kaldık. Çünkü girdi maliyetleri çok arttı. Geçen yıl 10 liraya aldığımız ot 17 lira oldu, 5 liraya aldığımız saman 11 liraya çıktı, 600 liraya aldığımız yem ise 1000 liraya yükseldi. Yani maliyetlerimiz neredeyse yüzde 80 arttı. Ama hayvan fiyatlarına baktığımızda o kadar artış yok. Geçen yıl 170-200 lira bandında sattığımız hayvanları bu yıl 200-250 lira civarında satabiliyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda 20-25 hayvan satmıştım, bu yıl ise daha 15 tane satabildim" dedi.

"Küçükbaşta da durum benzer" diyen Salan "Fiyatlar genelde 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Daha büyük hayvanlar 35-40 bin liraya kadar çıkıyor ama bölgemizde daha çok 25-30 bin liralık hayvanlara talep var" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

