Artvin Çay Üreticileri Fiyatları Protesto Etti - Son Dakika
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Artvin Çay Üreticileri Fiyatları Protesto Etti

Artvin Kemalpaşalı çay üreticileri, yaş çay alım fiyatını protesto ederek destek talep etti.

16.05.2025 16:03
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Kemalpaşalı çay üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatını protesto etti. Üreticiler adına açıklama yapan Esin Özmer, "AKP, çay üreticisini enflasyona ezdirmiştir" dedi. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti ise "Biz krizi yaratmadık, sorumlusu da biz değiliz. Bu yüzden diyoruz ki; alın terimizin karşılığı olan 35 lirayı çay üreticisine verin. Krizi masalarda oturup 3-5 maaş alanlar yarattı. Ne çay üreticileri ne de çiftçiler bu krizin sorumlusudur" diye konuştu.

Yaş çay alımında taban fiyatın 25,44 lira olarak açıklanmasına tepkiler sürüyor. Artvinin Kemalpaşa ilçesinde, CHP, Sol Parti, Halkevleri, DEM Parti, ziraat odaları ve çay üreticileri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tertip Komitesi adına konuşan Esin Özmer şunları söyledi:

"AKP, çay üreticisini enflasyona ezdirmiştir"

"AKP İl Başkanı, birkaç gün önce yapmış olduğu açıklamada yaş çay alım fiyatı ile ilgili olarak teşekkürlerini iletti. AKP İl Başkanı kime teşekkür ediyorsa, açıklanan yaş çay alım fiyatının sorumlusu da onlardır. Çay üreticisini enflasyon karşısında ezdirenler onlardır. Üreticiyi yoksulluğa mahküm edenler yine onlardır. 2003 yılında AKP iktidarı döneminde uygulamaya konulan destekleme fiyatı, yine AKP iktidarı döneminde kaldırılmıştır. Eğer kaldırılmadıysa net bir açıklama yapılmalıdır. Destekleme devam ediyorsa, rakamı nedir? Çay üreticileri bu sorunun cevabını merakla beklemektedir. AKP, çay üreticisini enflasyona ezdirmiştir.

Yalnızca 2025 yılının ilk dört ayında enflasyon yüzde 37,86 olarak gerçekleşmiştir. Yani çay üreticisine yapılan zam, daha yılın ilk dört ayında erimiş; üreticinin alım gücü eksiye düşmüştür. Açıklanan yaş çay alım fiyatı, daha ilk günden değerini yitirmiştir. 2025 yılında, enflasyon oranlarının altında yapılan zam ile çay üreticisinin yoksullaştırılması devam etmiştir. Üretici bu yıl da bankalara mahküm edilmiştir. Sarayın 2025 yılı için belirlediği harcama artış oranı yüzde 38 iken, yaş çaya yapılan zam yalnızca yüzde 33,9'dur. Saraya gösterilen özen çay üreticisine gösterilmemiştir. 2023 yılında 5 TL olan ekmek, bugün 15 TL. Yani yüzde 300 artış söz konusu. Oysa 2023'te yaş çay fiyatı 11,30 TL iken, bugün 25,44 TL. Yani yaş çaya yapılan zam sadece yüzde 125 olmuştur.

"Düşük fiyatla Türk çayını bitirmek mi istiyorsunuz?"

AKP iktidarı, 2025 yılında çaya yalnızca 6,44 TL zam vermiştir. Peki bu 6,44 TL ile ne alınabilir? Bir simit bile alınamaz. Bir şişe su dahi alınamaz.Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'nün 2023 yılı Çay Ürün Raporu'na göre, 2021 itibarıyla çay üretici fiyatlarının en düşük olduğu ülkelerden biriyiz. Yaş çay alım fiyatı neye göre belirlendi? Açıklayın, ilan edin. Ziraat odalarının verilerine göre çay üreticisinin maliyeti 26-29 TL arasında. Üreticinin geçinebilmesi için destekleme dahil en az 35-36 TL verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Peki ne açıklandı? Destekleme dahil 25,44 TL. Üstelik artık destekleme tutarının ne olacağı da belirsiz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Hiç mi sokağa çıkıp alışveriş yapmıyorsunuz? Ev kirası mı ödemiyorsunuz, çocuk mu okutuyorsunuz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Çalışanları, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm ettiniz. Çiftçileri yok ettiniz. Sizin hedefiniz ne? Düşük fiyatla Türk çayını bitirmek mi istiyorsunuz?"

"Biz üretmezsek bu memleket aç kalır"

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti ise şu ifadeleri kullandı:

"Krizi biz yaratmadık ama bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar. Bu yüzden diyoruz ki, alın terimizin karşılığı olan 35 TL'yi çay üreticisine verin. Krizi masalarda oturup 3-5 maaş alanlar yarattı. Ne çay üreticisi ne çiftçi bu krizin sorumlusudur. Bu krizi siz yarattınız, altından kalkamıyorsunuz ve faturasını bize çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz bu memleketin sigortasıyız. Biz çiftçiyiz, biz çay üreticisiyiz. Biz üretmezsek bu memleket aç kalır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Çay Üreticileri Fiyatları Protesto Etti - Son Dakika

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