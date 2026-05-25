Artvin'de CHP Genel Merkezi'nin Polisle Tahliyesine Protesto

25.05.2026 17:38  Güncelleme: 19:01
Artvin Demokrasi Platformu ve CHP'liler, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve genel merkezin tahliyesini protesto etti. Polis yürüyüşe izin vermedi, SOL Parti üyeleri barikatı aştı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Demokrasi Platformu üyeleri, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun "mutlak butlan" gerekçesiyle iptalini ve partinin genel merkezinin polis müdahaleyisle tahliyesini protesto etti.

Platform öncülüğünde Artvinliler, CHP Artvin İl Binası önünde toplandı.

Platform adına burada konuşan Köksal Gümüş, "Bu, CHP'ye dönük bir kuşatmadır; demokrasimize yönelik ağır bir müdahaledir. Bu sürecin planlayıcılarını ve işbirlikçilerini bu halk asla unutmayacaktır. Parti binalarını ele geçirerek halkın iktidara karşı büyüyen itirazını bastırmaya çalışanlar bilmelidir ki rüzgar ekenler fırtına biçecektir" dedi.

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ise "Bu mücadeleyi sindirmeye ve durdurmaya çalışanlar bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi yalnız değildir. Bu mücadele demokrasiye inanan herkesin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de konuşmasında şunları söyledi:

"25 yıllık AKP iktidarının karşısına onu yenebilecek, Cumhurbaşkanı olabilecek bir lider çıktı, Ekrem İmamoğlu çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına yenilmeyi öğrenmemiş, yenmeyi ilke edinmiş bir lider geldi. Onun da bertaraf edilmesi gerekiyordu. Kim bu kullanışlı aparat? 13 seçim yenilen kişi ve onun avaneleriydi. Butlan kararı çıkınca bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla butlanın karşısında, CHP'nin hizmetinde olduğumuzu dile getirdik. And olsun ki nefesimizin son damlasına, nefesimizin sonuna kadar Özgür Özel'in arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevdasından geri dönmeyeceğiz."

CHP Parti Meclisi Üyesi Asiye Ergül de Özgür Özel'in arkasında duracaklarını ifade etti.

Protestocular açıklamanın ardından İnönü Caddesi'ne yürümek istedi. Ancak polis ekipleri cadde girişinde barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi.

Yaşanan gerginlik ve kısa süreli arbede sonrası SOL Parti üyeleri barikatı aşarak İnönü Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, SOL Parti il binası önünde atılan sloganların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

