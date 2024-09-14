Artvin'de Cinayet Sonrası Tutuklama

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Çavuşlu Köyünde Reşit Kibarı öldüren Muhammet Ustabaşın akrabasına ait atölyenin 6 Eylülde ateşe verilmesi sonrasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mutlu Akyüz ile Yıllar Kibar, savcılığın itirazı üzerine çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılmış ve Reşit Kibar öldürülmüştü. Reşit Kibarın ölümü sonrasında 6 Eylül'de Reşit Kibarın katil zanlısına ait atölyenin ateşe verilmesi üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar, savcılığın itirazıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar Artvin Cezaevi'ne nakledildi.