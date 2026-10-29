Artvin\'de Cumhuriyet\'in 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de, Cumhuriyeti'nin ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlandı.

Artvin'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Kutlama programı, Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in tören aracı üzerinden vatandaşları ve protokol üyelerini selamlamasıyla başladı.

Törende konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, Cumhuriyet'in ilanının bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Ergün, "Vatanın her karış toprağı uğruna verilen eşsiz mücadelenin ve şehitlerimizin kanlarıyla yazılan Kurtuluş Savaşımızın en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündür" diye konuştu.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin hazırladığı Cumhuriyet temalı gösterilerle devam etti.

Öğrencilerin sahnelediği gösteriler ve halk oyunları, tören alanını dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalar, kortej yürüyüşüyle sona erdi. Motorcuların, kamu kurumlarına ait araçların ve tankların da yer aldığı geçiş töreninde katılımcılar vatandaşları selamladı.