Artvin'de Ekonomik Kriz Derinleşiyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin'de artan fiyatlar karşısında emekli ve çalışanların alım gücü her geçen gün daha da eriyor. Emekli İbrahim Beyaz, pazardaki fiyat uçurumuna dikkati çekerek domatesin bir tezgahta 120 lira, başka bir tezgahta 64 lira olduğunu belirtti ve "Emeklinin hali perişan" sözleriyle yaşanan tabloyu özetledi. Pazarlama sektöründe çalışan bir vatandaş ise 25 bin lira maaş aldığını belirterek, "Pazar marketten de pahalı. Maaşlarımız düşük, ekonomi pahalı. Artvin bayağı pahalı" dedi.

Ekonomik krizin derinleşmesi, kırsalda yaşayanları da etkilemeye devam ediyor. Pazarda ve marketlerde artan fiyatlar karşısında emeklilerin ve çalışanların aldığı maaşların düşük olması, alım gücünü olumsuz etkiliyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Artvinliler, yaşadıkları sorunları ve geçim sıkıntısını anlattı.

Yüksel Gümüşgöz, "Arkadaşın yanına geldim, bir paket sigara olmuş artık 100 lira. Ne yapacağız, Allah büyük diyoruz" derken emekli İbrahim Beyaz, "Ramazan çok güzel. Vallahi öyle güzel ki millet pazarda, acayip alıyor millet. Bugün gelirken baktım; domates bir yerde 120 lira, bir yerde 64 lira. Yani nereden alalım? Emeklinin hali perişan" ifadelerini kullandı.

Bir başka Artvinli vatandaş ise, "Ortalık çok güzel, her şey çok iyi. Daha da güzel olacak inşallah. Başka ne diyelim? Ağzını açan içeri giriyor. Yapacak bir şey yok. Allah mutluluk versin" sözlerini kullandı.

"Durum hiç kurtarmıyor"

Artvinli emekli Özden Aktürk, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını belirterek, "Durum hiç kurtarmıyor. Ne olacak halimiz, ben de bilmiyorum. Allah'a havale edeceğiz, öyle kalacak" dedi. Artvinli emekli Hakan Çil ise ekonomik krizin kent merkezinde de açık şekilde hissedildiğini ifade ederek, "Ramazan tabii ki kutsal bir günümüz ama Artvin merkezini gördüğün zaman, yukarı doğru baktığın zaman ekonomik krizin Artvin'i ne kadar etkilediğini anlarsın. Gündüz nasılsa akşamı daha kötü oluyor tabii ki. İnsanlar krizden dışarı çıkamıyor ki" dedi.

Esnaf da dertli: "Bıçak bile satılmıyor"

Pazarda bıçak satan Hüseyin Şahin, "Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Bıçakçıyım, bu memlekette bıçak satarım. Beni tanırlar. Eskiden bu memlekette halıcılık yapardım, halı ticareti yaptım. Mağazalarım vardı. İflas ettim. Şimdi bıçağa düştüm. İşler yok. Gemi batmıştır. Bıçak bile satılmıyor. Ramazan çok kapalı geçiyor. Millette para yok. Milletin durumu iyi değil. Mal satamıyoruz. Mal satamadığımız için zarar işte" diye konuştu.

Bir Artvinli emekli vatandaş ise, "Pazar çok pahalı. Her şey almış başını. Bir bağ soğan 30 lira. Allah kolaylık versin herkese" dedi.

"Maaş almadan bitiyor"

Pazarlama sektöründe çalışan bir Artvinli vatandaş, "Şükürler olsun, hayat iyi, güzel, normal gidiyor. Ben pazarlama işlerinde çalışıyorum. Pazar pahalı, marketten de pahalı. Açık konuşmak lazım; aldığım maaş 25 bin lira ve bu parayla ancak geçinebiliyorum. Zorlanarak yaşıyoruz. Sıkıntı var, sıkıntı büyük yani. Maaşlarımız düşük. Artvin biraz pahalı, bayağı pahalı" ifadelerini kullandı.

Pazarcı Selahattin Önal ise, "Simit satıyordum ama işler durdu. Şimdi hurma satıyorum, bir de tatlı satıyorum. Tatlı var ama işler yok abi, yok. Millette para yok. Nasıl bir şey bilmiyorum. Maaşlar çok az, adam alamıyor ki. Ramazan'da alınacak şeyler var ama maaşlar düşük. Kimsenin alım gücü yok. Adam maaşı almadan bitiyor zaten, 20 bin lira nedir" ifadelerini kullandı.