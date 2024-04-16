Artvin'de Genç, Çoruh Nehri'nde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Artvin'de Genç, Çoruh Nehri'nde Mahsur Kaldı

Artvin\'de Genç, Çoruh Nehri\'nde Mahsur Kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde bir genç balık tutmak için gittiği Çoruh Nehri'nde baraj kapakları açılıp nehrin debisi yükselince köprü ayağında mahsur kaldı. Genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

16.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Artvin'in Borçka ilçesinde bir genç balık tutmak için gittiği Çoruh Nehri'nde baraj kapakları açılıp nehrin debisi yükselince köprü ayağında mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Borçka ilçesinde Çoruh nehri yatağına inen bir genç, Borçka Barajı'nın elektrik üretimi nedeniyle kapaklarının açılacağından habersiz balık tutmak için oltasını hazırladığı sırada su seviyesinin yükselmeye başladığını fark etti. Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine paniğe kapılan genç bu sırada köprü ayağına çıktı. Suyun debisinin artması üzerine köprü ayağından karşıya geçemeyen genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, genç de ailesini arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, köprü ayağındaki gencin kurtarılması için ilçe halkı da seferber oldu. Çevredeki vatandaşlar buldukları bir PVC kapıyı genci kurtarmak için nehir yatağına indirirlerken, genç vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Genç, Çoruh Nehri'nde Mahsur Kaldı - Son Dakika

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