Artvin'de Hastane Taşınma Tartışmaları
Artvin'de Hastane Taşınma Tartışmaları

12.03.2026 12:05
Artvin'de mevcut hastanenin TOKİ alanına taşınması, esnaf ve vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin merkezdeki mevcut hastanenin Lomaşen Mahallesi'ndeki TOKİ alanına taşınması planı, şehirde tartışmalara yol açtı. Esnaf ve vatandaşlar, taşınmanın çarşıyı boşaltacağını, ulaşımı zorlaştıracağını ve sağlık hizmetlerine erişimi olumsuz etkileyeceğini belirterek mevcut hastanenin iyileştirilmesini talep ediyor.  Esnaf Selçuk Cem Ulutürk, "Bu durum esnafı ciddi şekilde etkileyecek. Mesele sadece bina yapmak değil, önemli olan içinin doldurulması, doktorların ve hizmetin yeterli olması" dedi.

Artvin merkezdeki hastanenin Lomaşen Mahallesi'ndeki TOKİ alanına taşınması planlanıyor. Ancak taşınma planı, şehirde çarşıya gelenleri azaltacağı ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşacağı endişesi yarattı. Esnaf ve yurttaşlar, mevcut hastanenin iyileştirilmesini ve doktor sayısının artırılmasını talep etti.

Artvinli esnaf Selçuk Cem Ulutürk, hastanenin TOKİ alanına taşınma planından endişe duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şehrin yapısıyla oynanıyor gibi bir görüntü var. Şehir merkezi taşınıyor gibi görüntü var. TOKİ orada yapılıyor, hastane orada yapılıyor. Artvin şehir merkezi insansızlaştırılıyor. Mevcut hastanenin zaten daha yeni yapıldı. Keşke yeni hastane yapılırken otoparkı düşünülseydi, daha düzgün bir şekilde yapılsaydı çok daha iyi olurdu. Bu durum esnafı ciddi etkileyecek. Bir de vatandaşın alışkanlıklarını etkiliyor, vatandaş hastaneye yakın diye ev almış, şimdi o evin anlamı kalmıyor. Mesele sadece bina yapmak değil. Önemli olan içinin doldurulması, doktorların olması. Örneğin Artvin'de anjiyo ünitesi yapıldı ama kardiyolog bir tane olduğu için aciller dışında anjiyo yapılamıyor. Bir şey var ama kullanamıyorsun. Artvin şehir merkezi boşaltılıp, yukarıdaki Cerattepe madencilik işletmesinin açık işletmeye geçirileceği konusunda ciddi endişelerimiz var. Önce barajlarla vadi insansızlaştırıldı, şimdi madenle insansızlaştırılacak gibi görünüyor."

Esnaf Erbil Karaca da hastanenin taşınmasının çarşıyı ölüme terk edeceğini ve sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşağıda yapılmak istenen hastane, halk için tamamen ters düşer. Çarşının ölmesine sebep olur. İnsanlar zorluk çeker, çift araba kullanmak zorunda kalırlar, ulaşım zorlaşır. Yaşlısı, genci var. Burası merkezi yerde olmalı. Böylece çarşımız ölmemiş olur, canlılık devam eder, ulaşım da her iki taraf için kolay olur. Randevu sistemi çok zor, hastanemizde yeterli doktor yok. Olanlar da bir an önce gitmenin peşinde. Doktorlarımız neden gidiyor, araştırılması lazım. İnsanlarımız burada mağdur oluyor, en yakın Rize'ye veya Trabzon'a gitmek zorunda kalıyor. Ben de rahatsızım, akciğerlerimden sıkıntılıyım, birçok sağlık sorunum var. Ama en kısa Rize'ye gitmek zorundayım. Yapılacak çok işimiz var."

"Bu yüzden Artvin'in merkezi burada kalmalı"

Artvinli bir yurttaş mevcut hastanenin yerinde kalmasını talep ederek, "Hastane her yerde yapılsa iyidir ama öncelik yukarıda olmalı. Buraya yakın olduğumuz için gerektiğinde kolayca gelebiliyoruz. Hastane aşağıya yapılırsa, millet hep aşağıya gidecek, burası sessiz kalacak. Üniversite de aşağıda, millet zaten oraya gidiyor. Bu yüzden Artvin'in merkezi burada kalmalı. Yine gerekirse buraya gideriz. Niye Rize'ye gitmek zorunda kalalım ki?" dedi.

Artvinli Nilay Kundakçı ise, "Ben burayı tercih ediyorum. Her taraftan buraya ulaşabiliyorsun. Aşağıya gidince dolmuşla gitmek zorunda kalacaksın, ulaşım sorunu olacak ve maliyetli olacak. Güzel hastanemiz var; ne zararı var ki? Ben burasını istiyorum. Doktor gelmeyecekse aşağıya da gelmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
