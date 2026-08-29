Artvin'de Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika
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Artvin'de Hayat Pahalılığına Tepki

Artvin\'de Hayat Pahalılığına Tepki
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Şavşat'ta vatandaşlar, yükselen fiyatlar ve geçim zorlukları hakkında endişelerini dile getirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara çıkan vatandaşlar, artan hayat pahalılığından ve ilçedeki fiyatların yüksekliğinden yakındı. Karabay Torun, "Her şey pahalı. Geçim zor. Köyde bağ, bahçe ekiyoruz, biçiyoruz ama onlar da kurtarmıyor. Domates 100 lira. Hayat pahalı, emekli maaşı yetişmiyor" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan vatandaşlar, artan hayat pahalılığından yakınırken, ilçedeki fiyatların çevre illere göre yüksek olmasına da tepki gösterdi.

"BAĞ BAHÇE EKİYORUZ AMA ODA KURTARMIYOR"

Pazara alışveriş yapmak için gelen Karabay Torun, yaşadığı geçim sıkıntısını şöyle anlattı:

"Pazara geldik, her şey pahalı. Geçim zor. Köyden geldik. Bir de bağ, bahçe ekiyoruz, biçiyoruz ama onlar da kurtarmıyor. Domates şimdi 100 lira. Burada da 100 lira, pazarda, manavda da 100 lira. Köy pazarında da aynı. Hayat pahalı, zor. Emekli maaşı yetişmiyor. Biz de mecburen bir şeyler yapıyoruz, bağ bahçe ekiyoruz ama onun da zamanı gelinceye kadar iki ay, üç ay işte.... Sebze, meyve ondan sonra yine devam. Parayla alıyoruz."

Yaz aylarında memleketi Şavşat'a gelen bir vatandaş ise Şavşat'taki fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Pazarda normal. Şavşat'a göre normal. Şavşat zaten her yerden çok pahalıdır. Şimdi de normal yani. Pahalı olduğu için normal. Ardahan'a git, ben iki hafta önce domatesi 25 liradan aldım, biberi de patlıcanı da. Burada da 50 lira. Şavşat her zaman için pahalıdır. Ben Şavşat'ta 11 senedir oturdum. Samsun tabii ki buraya göre çok farklı. Çok şükür."

"EMEKLİYİ BİTİRDİLER"

Pazarda satış yapmak için tezgah açan emekli bir vatandaş ise emeklilerin geçinmekte zorlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Emekliyi bitirdiler. Emekli yok, geçinemiyoruz. Bak, ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. Ne satıyoruz? Köyde kendi yaptığımız, ürettiğimiz malzemeleri getirip satıyoruz. Alıcı ona göre; 10 tane de bir tane. Mazotu kurtaracağız, buna da şükür diyoruz. Ben kurtaramadım işte. Ben pekmez getirdim ama satılmadı. Kilosu 800, 900, 1000 lira."

Bir pazarcı ise vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirterek, fiyatların oluşmasında bölgesel rekabetin de etkili olduğunu söyledi. Pazarcı esnafı, "İnsanların alım gücü çok düşük. Ardahan'da biraz daha rekabet fazla olduğundan dolayı, Erzurum'dan falan da toptancılar geldiğinden dolayı biraz daha uygundur. Genel anlamda Türkiye'nin her yerinde bir düşüklük var. Yani piyasa genelinde bir sıkıntı var" diye konuştu.

"SONUMUZ HAYIR OLSUN"

Pazarda alışveriş yapan Talat Keskin ise köyde yaşamanın bazı giderleri azalttığını ancak emekli maaşıyla geçinmenin yine de zor olduğunu belirterek, "Şavşat'ın köyünde yaşıyoruz. Yakın bir köyünde, Kurudere köyünde. Ekonomi yani, Herkese sorarsan aynı durumdayız. Sıkıntılı. Ekonomik durum sıkıntılı. Köyde 3-5 ineğin oluyor. Öyle geçim sağlıyorsun. Başka türlü olmuyor. Köyde durup da yatamazsın. Şimdi emekli parayla mümkün değil. Köyde olduğumuz halde kira yok, su parası yok. Sadece elektrik... Kışın devamlı köydeyiz. Sonumuz hayır olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Artvin, Şavşat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika

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