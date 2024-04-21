Artvin\'de hayvancılık yapan çiftçiler, hayvanlarını otlatmak için yer sıkıntısı yaşıyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvancılık yapan Yıldıray Zülfü, "Kışın masraflar çok arpa, ot ve saman fiyatları çok pahalı yani iki misli diyebiliriz. Ama mecburuz hayvanlarımıza yedirmek zorundayız ve işin içinden çıkamasak da bu işi yapmak zorundayız. Bizim yerlerimiz yok, ister istemez hayvanın otunu ve samanını parayla alıyoruz. Biz ailece 10 nüfustan oluşuyoruz ve bunlarla geçinmeye çalışıyoruz yetmese de idare ediyoruz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını otlaklara çıkarmaya başladı. Hayvancılık yapan Yıldıray Zülfü, hayvanlarını otlatmak için yer sıkıntısı çektiğini, kışın ise hayvanların beslenmesi için gerekli olan ot, saman fiyatlarının çok arttığını ve ekonomik zorluk yaşadığını dile getirdi.

"HAYVANLARIMIZI OTLATMAK İÇİN YER SIKINTIMIZ VAR"

Mayıs ayı içerisinde yaylaya çıkmaya hazırlanan küçükbaş hayvancılık yapan Yıldıray Zülfü,yaşadıkları zorlukları anlatarak şunları söyledi:

"Hayvancılığı doğdum doğalı yapıyorum ve şimdi de devam ettirmeye çalışıyoruz. Zahmetleri var tabii ki özellikle yaz aylarında yer sıkıntısı çekiyoruz. Bahar geldi artık yavaş yavaş yaylaya çıkacağız ama yaylaya çıkmadan hayvanlarımız otlaklarda otlatırken, vatandaş ve tarım ilçe müdürlükleri de bize zorluklar çıkarıyor. Anlayacağınız kendi yaylamıza gidene kadar hayvanlarımızı otlatmak için otlaklarda yer sıkıntısı yaşıyoruz. Hayvanı dışarı çıkarmak zorundayız, hayvan streste, sıkıldı, sıcak ve buralarda su yok yayladaki gibi değil maalesef. Hayvanın bir ayağı suda ve ovada olacak. Biz Bilbilan Yaylası'na çıkıyoruz işte her şeye rağmen iyi diyoruz.

"KIŞIN MASRAFLAR ÇOK, OT, ARPA VE SAMAN FİYATLARI İKİ MİSLİ"

Kışın masraflar çok arpa, ot ve saman fiyatları çok pahalı yani iki misli diyebiliriz. Ama mecburuz hayvanlarımıza yedirmek zorundayız ve işin içinden çıkamasak da bu işi yapmak zorundayız. Bizim yerlerimiz yok, ister istemez hayvanın otunu ve samanını parayla alıyoruz. Biz ailece 10 nüfustan oluşuyoruz ve bunlarla geçinmeye çalışıyoruz yetmese de idare ediyoruz. Sabah bizim işimiz 6'da başlıyor koyunların yemini açıyoruz şimdi ise otlatmaya başladık. Allah nasip ederse haftaya artık yaylalara doğru kademe kademe çıkacağız. Bizim sosyal yaşantımız yok. Biz buralardan yaylaya çıkıyoruz sonbahara kadar yaylalarda oluyoruz. Kışın da tekrar ahırlarda hayvanlarımızı beslemeye alıyoruz, çobanın çilesi 12 ay boyunca bitmiyor."