Artvin'de Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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(ARTVİN) - Artvin Valisi Turan Ergün,Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde pazar günü sabaha karşı meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, 8 Aralık tarihinde yaşanan heyelanda toprak altında kalan otomobilde can veren 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Vali Turan Ergün, şunları söyledi:

"8 Aralık tarihinde saat 03.15'te bulunduğumuz alanda bir heyelan meydana geldi ve yol trafiğe kapandı. Dün akşam itibarıyla yolu trafiğe açtık.

Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede, bu alanda bulunan kameraları izleyerek heyelan bölgesinde bir aracın kaldığını düşünmüştük. Bugün, maalesef haklı çıktık. Bu sabah, özellikle AFAD'ın ve teknik ekibin çalışmalarıyla, havadan yapılan taramalar sonucunda 2 kritik bölge belirlendi ve bu bölgelerde çalışma başlatıldı. Hem araca ulaşıldı hem de aracın içinde bulunan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeleri çıkararak otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne sevk ettik.

Bundan sonraki süreç, adli makamların yürüttüğü otopsi işlemleri sonrasında ailelere cenazelerin teslim edilmesiyle devam edecektir. Vefat eden 4 vatandaşımızın ailelerine başsağlığı diler, acılarını paylaşırım. Artvinimize ve ülkemize geçmiş olsun. Bu konuda yürütülen çalışmalar için tüm birimlere teşekkür ederim."