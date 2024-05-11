Artvin'de Huzurevinde Yaşlı Çiftin Nikah Töreni - Son Dakika
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Artvin'de Huzurevinde Yaşlı Çiftin Nikah Töreni

Artvin\'de Huzurevinde Yaşlı Çiftin Nikah Töreni

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Huzurevinde kalan Nazım Kartal (70) ve Gülfidan Türk (76) çifti dünya evine girdi. Çift için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Nikahları kıyılan yaşlı çift 'Sevginin yaşı olmaz' dedi. Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi sakinlerinden Nazım Kartal ve Gülfidan Türk hayatlarını birleştirme kararı aldı. Huzurevinde tanışan çiftin nikah töreni de huzurevinde gerçekleşti. Nikah töreni öncesi gelin huzur evinde bulunduğu odasından ilçeye özgü adetlerle çıkartıldı. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen gelin alma merasiminde huzurevi çalışanları gelini odasından çıkartmadan önce kapıyı tuttu. Bahşiş aldıktan sonra gelinin odadan çıkmasına izin verdiler. Çiftin nikahları ilçe müftüsü Furkan Avcı tarafından kıyılırken, nikah şahitleri ise Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, Aile Sosyal Hizmetler Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ve Huzurevi Müdürü Mehmet Oylum oldu. Yaşlı çiftin bu özel gününe ise huzurevi sakinleri ve çalışanlar tanıklık etti. Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu, çifte evlilik cüzdanlarını teslim ederek mutluluklar diledi. Evlilik sürecini anlatan Nazım Kartal,' daha önceden huzur evinden kendisini tanıyordum. Kendisine evlenmek istediğimi bahsettim. Oda düşüneyim dedi. Düşündükten sonra olur dedi. Bu diyaloğu devam ettirdikten sonra. Kendi aramızda karar verdik. Müftülüğe müracaat ederek. Kurumumuzda bize destek oldu, yardım etti. Yeni hayatımızı böyle gerçekleşti inşallah hayırlı uğurlu olur' ifadelerini kullandı. - ARTVİN

11.05.2024 09:32
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Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Naime- İsmail Yılmaz Huzurevinde kalan Nazım Kartal (70) ve Gülfidan Türk (76) çifti dünya evine girdi. Çift için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Nikahları kıyılan yaşlı çift "Sevginin yaşı olmaz" dedi.

Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi sakinlerinden Nazım Kartal ve Gülfidan Türk hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Huzurevinde tanışan çiftin nikah töreni de huzurevinde gerçekleşti. Nikah töreni öncesi gelin huzur evinde bulunduğu odasından ilçeye özgü adetlerle çıkartıldı. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen gelin alma merasiminde huzurevi çalışanları gelini odasından çıkartmadan önce kapıyı tuttu. Bahşiş aldıktan sonra gelinin odadan çıkmasına izin verdiler.

Çiftin nikahları ilçe müftüsü Furkan Avcı tarafından kıyılırken, nikah şahitleri ise Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, Aile Sosyal Hizmetler Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ve Huzurevi Müdürü Mehmet Oylum oldu. Yaşlı çiftin bu özel gününe ise huzurevi sakinleri ve çalışanlar tanıklık etti.

Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu, çifte evlilik cüzdanlarını teslim ederek mutluluklar diledi.

Evlilik sürecini anlatan Nazım Kartal," daha önceden huzur evinden kendisini tanıyordum. Kendisine evlenmek istediğimi bahsettim. Oda düşüneyim dedi. Düşündükten sonra olur dedi. Bu diyaloğu devam ettirdikten sonra. Kendi aramızda karar verdik. Müftülüğe müracaat ederek. Kurumumuzda bize destek oldu, yardım etti. Yeni hayatımızı böyle gerçekleşti inşallah hayırlı uğurlu olur" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Huzurevinde Yaşlı Çiftin Nikah Töreni - Son Dakika

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