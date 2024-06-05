Artvin'de inşaat firmasının kazısı sonucu evi kullanılmaz hale gelen kadın yardım istiyor - Son Dakika
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Artvin'de inşaat firmasının kazısı sonucu evi kullanılmaz hale gelen kadın yardım istiyor

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Artvin merkeze bağlı Orta Mahallesi'nde bir inşaat firmasının kazısı sonucu evi ağır hasar gören Gülinaz Kemaloğlu, devletten yardım istiyor. Evini boşaltmak zorunda kalan Kemaloğlu, 6 yıldır adalet bekliyor. Evde farelerin olduğu ortamda 4 torunuyla yaşayan Kemaloğlu, çoluğu çocuğuyla kalabilecek bir yer istiyor. Mahkeme tarafından ödenmesi gereken miktarı alamadığını belirten Kemaloğlu, müteahhitlere izin verilmemesini talep ediyor.

05.06.2024 16:59
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin merkeze bağlı Orta Mahallesi'nde bir inşaat firması tarafından yapılan kazı sonrasında evi kullanılmaz hele gelen Gülinaz Kemaloğlu, "Çoluğum çocuğumla kalabilecek bir yer versinler bizler de sığınalım istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum ve böyle müteahhitlere izin vermesinler" dedi.

Artvin merkeze bağlı Orta Mahallesi'nde bir inşaat firmasının 2018 yılında yaptığı kazı sonucu bölgede kaymalar oluştuğu için Gülinaz Kemaloğlu'nun Cevizli Sokakta bulunan evi ağır hasar gördü. Hasar sonrası evini boşaltmak zorunda kalan ve 6 yıldır adalet bekleyen Gülinaz Kemaloğlu Artvin Valisi Cengiz Ünsal ile görüştü.

"Farelerin geldiği evde dört torunumla kalıyoruz"

Gülinaz Kemaloğlu şunları söyledi:

"6 yıl önce evimizin altında müteahhitlerin çıkardıkları arsa yüzünden evlerimiz çatladı. Mahallede en büyük hasar bizim evde olunca evime bilir kişi heyeti geldi ve evime  kullanamaz raporu verdi  ve evim daha sonrasında yıkıldı. 3 kat evim öyle yok oldu ve biz şu an çok perişan durumdayız. Şu anda iki odada farelerin de olduğu ortamda 4 tane torunumla beraber kalıyoruz. Benim engelli çocuğum vardı, geçmişte 'çocuğun deli' diyerek kiralık evde vermiyorlardı. Bir evimiz oldu ama sonrasında da bu başımıza geldi. Çok zor durumdayız ne diyeceğimi bilmiyorum ve devletimizden yardım istiyorum. Bir katta olsa bile çoluğum çocuğumla kalabilecek bir yer versinler bizlerde sığınalım istiyorum. Torunlarımız ağlıyor, odamız olsun istiyorlar, doğru dürüst yatacak yerleri yok. Bize mahkeme sonucuna göre 3 katlı eve 300 bin lira verdiler onu da henüz alamadık. Evimiz gitti ve çok zor durumdayız mahvolduk. Vali bey Allah razı olsun telefon açtırıp bizi çağırdılar, Vali beyle görüşmeye avukatımla birlikte katıldım. Avukatım yaşadığım sorunu anlattı ve mahkemenin biçtiği ödemeyi de alamadığımız söyledi hatta icra bile geldi. Durumum ortada zaten ve evimde kiracı varken şimdi ise kiracı durumuna düştüm. Devletimizden yardım istiyorum ve böyle müteahhitlere izin vermesinler. Sayın valim ilgileneceğini söyledi ama yani 'bu müteahhitlerin işi, bizim işimiz değil' dedi ama ne kadar ne yapacaklar bilemiyorum."

Kaynak: ANKA

Cengiz Ünsal, Artvin, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de inşaat firmasının kazısı sonucu evi kullanılmaz hale gelen kadın yardım istiyor - Son Dakika

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