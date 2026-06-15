Artvin'de Dereye Devrilen Kamyonetteki Baba ve Oğul Aranıyor... Ak Partili Çelik'ten Bölgede Baraj Yapacak Firmaya Tepki - Son Dakika
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Artvin'de Dereye Devrilen Kamyonetteki Baba ve Oğul Aranıyor... Ak Partili Çelik'ten Bölgede Baraj Yapacak Firmaya Tepki

15.06.2026 15:35  Güncelleme: 17:04
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Artvin'de kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan baba ve oğul için arama çalışmaları sürüyor. AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, yolun 'ölüm yolu'na dönüştüğünü belirterek baraj firmasına tepki gösterdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de, içinde bulundukları kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan baba ve oğlu aranıyor. Kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin-Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında "ölüm yolu"na dönüştüğünü belirterek, "Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır inşaatlara başla diyoruz başlamıyor, bırak diyoruz bırakmıyor. Bu nedenle yeni yol da yapılamıyor. Firmaya buradan sesleniyorum ya bu barajları yapın ya da defolun gidin" ifadelerini kullandı.

Artvin merkeze bağlı Sakalar köyünde yaşayan Selahaddin Kaya (68) ile oğlu Mecit Kaya'dan (45) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sırasında Mecit Kaya'ya ait 08 DC 603 plakalı kamyonetin, Artvin-Ardahan karayolunun 46. kilometresinde, Çifte Hanlar mevkisindeki Şavşat Deresi'ne devrildiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri ile ilgili birimler olay yerine sevk edildi.

İş makineleriyle dere kenarında yol açılmasının ardından kamyonet sudan çıkarıldı. Ancak araç içinde baba ve oğluna rastlanmaması üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarını genişletti.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu da çalışmaları yerinde takip etti.

Kaymakam Bayram Köse, ihbarın ardından plaka tanıma sistemiyle aracın en son Şavşat çıkışında tespit edildiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar neticesinde aracın Çifte Hanlar mevkisinde dereye uçtuğunu belirledik. Araç sudan çıkarıldı ancak içindeki vatandaşlar bulunamadı" dedi.

Arama çalışmalarının dere hattında 2-3 kilometrelik alanda sürdürüleceğini ifade eden Kaymakam Köse, su altı arama ekipleri ile AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'nın Ardahan'a arı sevkiyatı yaptıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdiği bildirildi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN TEPKİ: "ARTIK SONU GELMEYECEĞİ ANLAŞILAN BARAJ YAPIM SÜRECİNİ SONLANDIRIN"

Kazanın ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında "ölüm yolu"na dönüştüğünü vurguladı. Barajlardan dolayı yeni yollar yapılmamasına işaret eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Artvin-Şavşat yolunda bir kez daha elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık. 2 kaybımızı arama faaliyetleri, baraj sularında devam ediyor. Dünya cenneti Şavşat'a giden yol bahar aylarında adeta bir ölüm yolu. Standartların altında bir yola hemşerilerimiz mahkum durumda ve bu duruma kahroluyorum. Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır inşaatlara başla diyoruz başlamıyor, bırak diyoruz bırakmıyor. Bu nedenle de yeni yol da yapılamıyor. Artvinli bir açmazın içinde. Artık yeter. Firmaya buradan sesleniyorum ya bu barajları yapın ya da defolun gidin. Enerji Bakanlığımıza da sesleniyorum artık sonu gelmeyeceği anlaşılan baraj yapım sürecini sonlandırın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Dereye Devrilen Kamyonetteki Baba ve Oğul Aranıyor... Ak Partili Çelik'ten Bölgede Baraj Yapacak Firmaya Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Dereye Devrilen Kamyonetteki Baba ve Oğul Aranıyor... Ak Partili Çelik'ten Bölgede Baraj Yapacak Firmaya Tepki - Son Dakika
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