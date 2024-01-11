Artvin\'de Kar Üzerinde Rafting Botuyla Kayak Yapan Grup İlginç Görüntüler Oluşturdu

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir grup arkadaş araçlarının arkasına halat yardımıyla bağladıkları rafting botuyla kar üzerinde kayak yaptı. Doyasıya eğlenen grup o anları kayıt altına alınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy beyaz örtüyle kaplandı. Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünün yolları karla kaplanınca köylüler bunu eğlenceye dönüştürdü. Bir grup arkadaş 4x4 araçların arkasına bağladıkları rafting botu ile kayak yaptı. Rafting botu içerisine oturan 7 arkadaş hızlı giden botla sağa sola savrularak adrenalin yaşadı. Eğlence botun yoldan çıkarak devrilmesiyle son buldu. O anları cep telefonuna kayıt eden grup, sosyal medya hesaplarından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü. - ARTVİN