Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Bir ilçe diken üstünde! Ekipler ihbar yağınca seferber oldu

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vatandaşları kar lastiği ve zincirsiz araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Artvin sahil kesiminde etkisini gösteren kar yağışı, öğleden sonra Artvin merkez, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve Borçka ilçelerini etkisi altına alarak ulaşımda aksamalara yol açtı.

Artvin Valiliği, 24 Şubat Pazartesi günü ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, öğleden sonra başlayan kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin Artvin merkezde yolları açmak için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yurttaşlara uyarılarda bulunan Erdem, "Kazaya sebebiyet vermemek ve yolların kapanmasına engel olmak için, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayınız. Meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışının iki gün daha devam etmesi bekleniyor. Artvin Valiliği, bu sebeple okulların 24 Şubat Pazartesi günü kapalı olacağını açıkladı. Vatandaşlar dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalı" ifadelerini kullandı.