Artvin'de Maden Tartışmaları: Çelik'ten Tepki
Artvin'de Maden Tartışmaları: Çelik'ten Tepki

16.05.2026 15:06
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'deki maden tartışmalarına karşı eleştirilerde bulundu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi projesi üzerinden başlayan "madencilik" tartışmalarına, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada bazı kişilerin "madenle kafayı bozduğunu" ifade ederek, "Gerekirse bir maden müzesi yapacağım, gidin ziyaret edin diyeceğim." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de açıklamalarda bulundu. Açıklamaya AK Parti Artvin İl Başkanı ile Kadın Kolları Başkanı da katıldı. Artvin'de 400 yataklı hastane üzerinden yürütülen maden tartışmalarına değinen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, eleştirilere tepki gösterdi.

Çelik yaptığı konuşmada, hastane yapımı için önerilere açık olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"400 yataklı hastane yapalım diye konuşurken buna muhalefet ediliyor. Ancak Sayın Bakanımıza, 'Şöyle olsa daha iyi olur', 'Şurası uygun olmayabilir' şeklinde tavsiyelerde bulunulabilir, yol gösterilebilir. Buna saygı duyarız. Ancak siz konuyu başka bir noktaya taşıyorsunuz,  'Yukarıda maden arayacaksınız' deniliyor. Madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar. Hatta bir yerde maden müzesi yapmayı düşünüyorum. İnsanlara, 'Gidin ziyaret edin' diyeceğim. Yani bu kadar da olmaz."

"BURALARIN DOĞASINI BOZACAK BİR ÇALIŞMAYA İZİN VEREMEYİZ"

Arhavi'de böyle bir durumun olmayacağını söylüyoruz. Bazı ilçelerde olmaz diyoruz, Yusufeli'nde olabilir diyoruz. Açık açık ifade ediyoruz. Bazı bölgelerde olabilir ama bazı yerlerde kesinlikle olmaz. Çünkü buraların doğasını ve tabiatını bozacak bir çalışmaya izin veremeyiz. İnsanların yaşamını zehir edecek bir şeye karşı çıkıyoruz. Ancak buna rağmen sürekli aynı konular gündeme getiriliyor.

Türkiye'de Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nü Artvin'e getiren milletvekiliyim. 'Hodri meydan' dedik. Artvin'in yüzde 75'inin tahrip edildiği söyleniyor. Oysa gerçek rakam yüzde 22. İşletmeler tarafından işgal edilen alanın oranı ise binde 7. Yani yüzde 1 bile değil. Bunlara cevap verilmesi gerekiyordu. Moderatörlüğü özellikle ben yaptım. Eğer yanlış bir bilgi varsa cevabını ben verecektim. Ancak cevap veremediler. Duyumlarla hareket ediyorlar.

HES'lerle ilgili de çok net bir tavır ortaya koyduk. Biz; çevreyi, doğayı, tabiatı, köylünün yaşamını ve üretimini olumsuz etkileyen HES projelerine karşıyız. 'Burada köy var' dedik, 'Arhavi'de olmaz' dedik. Bugün Türkiye'de demokrasi, hoşgörü ve birlikte yönetim anlayışı var. Yönetişim anlayışıyla hareket ediyoruz. Buna rağmen elbette biz de görüşlerimizi ifade edeceğiz. Türkiye'de konuşulacak çok konu var. Ancak Artvin'de bu meseleler konuşulurken bizim istişareye ve farklı fikirlere açık olduğumuzun, birlikte yönetim anlayışından yana olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

