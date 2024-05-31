Artvin'de öğretim üyesi karpuz dağıtarak İsrail'i protesto etti - Son Dakika
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Artvin'de öğretim üyesi karpuz dağıtarak İsrail'i protesto etti

Artvin'de öğretim üyesi karpuz dağıtarak İsrail'i protesto etti Artvin'in Arhavi ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi dağıtıldı.

31.05.2024 20:42
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Artvin'de öğretim üyesi karpuz dağıtarak İsrail'i protesto etti

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi dağıtıldı.

Arhavi tarihi Merkez Camii önünde yapılan gösteride Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve performans sanatçısı Dr. Kemal Sağlam, vatandaşlara Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimleri dağıttı. Filistinli çocukların çaresizliği yaşadığını belirten Dr. Sağlam, "Filistin topraklarında büyük bir katliam var. Oradaki Filistinli masum insanlar büyük bir açlık ve sefalet içerisinde ya ölüyorlar ya da bombalanıp yanarak paramparça olup ölüyorlar. Bu durum çok içler acısı. Bu duruma insanlık müdahale etmeli, İsrail'e karşı savaşmalı. Ben İsrail'e karşı savaşmak istiyorum. Oraya gidip orada Gazzeli çocuklarla birlikte savaşıp şehit olmak istiyorum. Beni bırakın ben Gazze'ye gitmek istiyorum" dedi.

Dağıtılan karpuz dilimlerinden alarak İsrail askerlerine tepki gösterdiğini ifade eden Melikşah Yıldırım, "O günkü direnişte insanlar sokaklarda bilinçli olarak daha çok karpuz yemeye başlamıştılar. Bugün de artık bu sembolize edilebilir. Bugün bizler de sokaklarda bu şekilde tüketerek veya dağıtım yaparak insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah" dedi.

1967 yılındaki savaşın ardından Gazze ve Batı Şeria'da Filistin bayrağı yasaklanarak, bayrağı taşıyanlar ve asanlar tutuklanmaya başladı. Filistinli vatandaşlar da yasaklara boyun eğmeyerek bayrağın renklerini içinde barındıran karpuz dilimlerini taşımaya başladı. Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerin bir arada olduğu karpuz, direnişin sembolü haline geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de öğretim üyesi karpuz dağıtarak İsrail'i protesto etti - Son Dakika

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