Artvin'de Okul Saldırılarına Protesto

16.04.2026 16:44
Artvinliler, okul saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi, eğitimde şiddete karşı mesaj verdiler.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvinliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi. Eğitimcilerin ve velilerin katıldığı Atapark'ta son bulan yürüyüş öncesi yapılan açıklamalarda yaşananların toplumda derin vicdani yara açtığı vurgulandı. Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, "Bu yaşadığımız durumdan hepimiz rahatsızız, vicdanımız sızlıyor. Çocuklarımız öldürülüyor. Üstelik fail de henüz 14 yaşında bir çocuk. Bu, hepimizin içini burkan, yüreğini yaralayan bir durum" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan saldırının ardından Kahramanmaraş'taki okullara silahlı saldırı olayı Artvin'de tepkiyle karşılandı.

Eğitim Sen'in çağrısı ve Eğitim-İş Sendikası'nın desteğiyle yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Halit Paşa Meydanı'nda toplanan kalabalık Atapark'a doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar, "Yusuf Tekin istifa" sloganları eşliğinde Atapark'a ulaştı. Yürüyüşe sendika temsilcileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda Artvinli katıldı.

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, yürüyüş öncesindeki açıklamasında şunları söyledi:

"Bu yaşadığımız durumdan hepimiz rahatsızız, vicdanımız sızlıyor. Çocuklarımız öldürülüyor. Üstelik fail de henüz 14 yaşında bir çocuk. Bu, hepimizin içini burkan, yüreğini yaralayan bir durum. Hayatını kaybedenler de çocuk. Bu nedenle hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, veli olsun ya da olmasın, vicdani sorumluluk hisseden herkesi bu protestoya katılmaya davet ediyoruz."

Eğitim-İş adına açıklama yapan Kamuran Kaynar da, "Eğitimi şiddetten, karanlıktan ve çaresizlikten birlikte kurtaralım. Eğitim-İş olarak buradayız; susmayacağız, alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Eğitimde şiddete karşı gerçek, somut ve acil önlemler alınana kadar mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Artvinli emekli bir öğretmen de eğitimde gelinen noktaya tepki göstererek, "Öğretmenim, 35 yıl çalıştım. Eğitim bu noktaya mı gelecekti? Bu duruma getirenler artık bırakıp gitmelidir. Sesimizi duysunlar ve gereğini yapıp çekip gitsinler. Artık yeter." dedi.

"Çocuklarımızı devlet okullarında okutuyoruz ve artık güvende olmalarını istiyoruz"

Artvinli Nurcan Ay isimli yurttaş, "Gördüğümüz görüntüler karşısında normal kalabilmek mümkün değil. Çocuğunu özel okulda okutup devlet okullarını güvenli hale getirmeyi bekleyemeyiz. Hepimiz çocuklarımızı devlet okullarında okutuyoruz ve artık güvende olmalarını istiyoruz. Sorumluluğu olan bakan istifa etmelidir, bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir veli ise yaşanan olaylara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukları öldüren o çocuğa da üzülüyorum. 14 yaşında bir çocuk bunu nasıl yapabilir? Kendisi de hayatını kaybetti. Buradaki tek kurban o mu? Bunun hesabını sadece ailesi mi verecek? Hayır. Yusuf Tekin gitse yerine başka biri mi gelecek? Yetki sahibi olanlar sorumluluk almalı ve artık görevlerini bırakmalıdır. Biz de evde oturup sadece üzülmek yerine sokaklarda olmalıyız. Bugün burada daha fazla veli görmeliydik. Gelinen noktadan hepimiz sorumluyuz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Artvin, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
