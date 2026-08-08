Artvin'den Doğa Mücadelesi Sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'den Doğa Mücadelesi Sesleri

Artvin\'den Doğa Mücadelesi Sesleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esra Işık, Artvin'de doğa savunusu için birleşik mücadele çağrısı yaptı, şirketlere karşı direnme vurgusu yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çevre savunucusu Esra Işık, Yeşil Artvin Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dört bir tarafı, bu memleket bizimdir. Buradan yola çıkarak bizler hem güçlerimizi hem mücadelelerimizi birleştirip, haklılığımızı da arkamıza alıp, bu şirketler bu topraklardan gidene kadar direnmeye devam edeceğiz, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Akbelen'de zeytin ağaçlarına ve yaşam alanlarına sahip çıkmak için verdiği mücadeleyle tanınan Esra Işık, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve Tarım-Sen'den Sinem Doğan Yenigül, Artvin'de Yeşil Artvin Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Odabaş ile bir araya geldi. Ziyarette, Akbelen ve Artvin'de HES, baraj ve madencilik projelerine karşı yürütülen mücadelelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Işık, farklı bölgelerde sürdürülen doğa mücadelelerinin ortaklaştırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugüne kadar tabii çok ciddi baskılarla Artvin'in dört bir tarafına girmiş durumdalar. Ama şunu biliyoruz: Biz mücadele ettikçe, biz havamızı, suyumuzu, toprağımızı, memleketimizi savunmaya devam ettikçe, bir şekilde bu yapılanların hepsini tersine çevirebiliriz. Bu memleket bizim.  Madencilik meselesi, bu maden talanı memleketin dört bir tarafına yayılmış durumda. Sadece madencilik anlamında değil; enerji politikası adı altında, 'kamu yararı' adının altına sığınarak memleketimizin dört bir tarafı, hem sularımız hem toprağımız, dört bir tarafımız talan tehdidi altında.

Akbelen'de zeytin ağaçlarımız sökülüyor, Akbelen'de ormanlarımız yok ediliyor, toprağımız yok ediliyor. Artvin'in tepesine çökmüş holdingler, şirketler, Artvin'in dört bir tarafını talan etmenin derdindeler. Her yanına girmiş durumda veya girmeye, giremedikleri yerlere de girmeye çalışıyor şirketler. Neredeyse girmedikleri yayla kalmamış. Bu memleketin dört bir tarafında bu şirketleri istemiyoruz. Bu memleketin sahibi bizleriz, bu toprakların sahibi bizleriz. Burada yaşayacak olan, burada geleceği olacak olan bizleriz. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız yaşamaya devam edecek buralarda. Bu mücadeleler hepimizin mücadelesidir. Akbelen hepimizindir. Karadeniz hepimizindir. Türkiye'nin dört bir tarafı, bu memleket bizimdir. Buradan yola çıkarak bizler hem güçlerimizi hem mücadelelerimizi birleştirip, haklılığımızı da arkamıza alıp, bu şirketler bu topraklardan gidene kadar direnmeye devam edeceğiz, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz."

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Odabaş da "Akbelen'de Esra'nın verdiği mücadeledeki haykırışlarının hala kulaklarımızda çınladığını hatırlatmak istiyorum. Oradaki mücadeleden ve oralardan buralara kadar gelinip bizlere destek olunmasından dolayı Esra'ya ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Derdimiz ortak. Bu talan düzeninin ve vahşi madenciliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Umarım bu kötü gidişin biteceği günleri göreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Artvin, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'den Doğa Mücadelesi Sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:35
Düğün gününde katil oldu Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:27:03. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'den Doğa Mücadelesi Sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.