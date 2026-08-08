Artvin\'den Doğa Mücadelesi Sesleri

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çevre savunucusu Esra Işık, Yeşil Artvin Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dört bir tarafı, bu memleket bizimdir. Buradan yola çıkarak bizler hem güçlerimizi hem mücadelelerimizi birleştirip, haklılığımızı da arkamıza alıp, bu şirketler bu topraklardan gidene kadar direnmeye devam edeceğiz, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Akbelen'de zeytin ağaçlarına ve yaşam alanlarına sahip çıkmak için verdiği mücadeleyle tanınan Esra Işık, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve Tarım-Sen'den Sinem Doğan Yenigül, Artvin'de Yeşil Artvin Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Odabaş ile bir araya geldi. Ziyarette, Akbelen ve Artvin'de HES, baraj ve madencilik projelerine karşı yürütülen mücadelelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Işık, farklı bölgelerde sürdürülen doğa mücadelelerinin ortaklaştırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugüne kadar tabii çok ciddi baskılarla Artvin'in dört bir tarafına girmiş durumdalar. Ama şunu biliyoruz: Biz mücadele ettikçe, biz havamızı, suyumuzu, toprağımızı, memleketimizi savunmaya devam ettikçe, bir şekilde bu yapılanların hepsini tersine çevirebiliriz. Bu memleket bizim. Madencilik meselesi, bu maden talanı memleketin dört bir tarafına yayılmış durumda. Sadece madencilik anlamında değil; enerji politikası adı altında, 'kamu yararı' adının altına sığınarak memleketimizin dört bir tarafı, hem sularımız hem toprağımız, dört bir tarafımız talan tehdidi altında.

Akbelen'de zeytin ağaçlarımız sökülüyor, Akbelen'de ormanlarımız yok ediliyor, toprağımız yok ediliyor. Artvin'in tepesine çökmüş holdingler, şirketler, Artvin'in dört bir tarafını talan etmenin derdindeler. Her yanına girmiş durumda veya girmeye, giremedikleri yerlere de girmeye çalışıyor şirketler. Neredeyse girmedikleri yayla kalmamış. Bu memleketin dört bir tarafında bu şirketleri istemiyoruz. Bu memleketin sahibi bizleriz, bu toprakların sahibi bizleriz. Burada yaşayacak olan, burada geleceği olacak olan bizleriz. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız yaşamaya devam edecek buralarda. Bu mücadeleler hepimizin mücadelesidir. Akbelen hepimizindir. Karadeniz hepimizindir. Türkiye'nin dört bir tarafı, bu memleket bizimdir. Buradan yola çıkarak bizler hem güçlerimizi hem mücadelelerimizi birleştirip, haklılığımızı da arkamıza alıp, bu şirketler bu topraklardan gidene kadar direnmeye devam edeceğiz, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz."

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Odabaş da "Akbelen'de Esra'nın verdiği mücadeledeki haykırışlarının hala kulaklarımızda çınladığını hatırlatmak istiyorum. Oradaki mücadeleden ve oralardan buralara kadar gelinip bizlere destek olunmasından dolayı Esra'ya ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Derdimiz ortak. Bu talan düzeninin ve vahşi madenciliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Umarım bu kötü gidişin biteceği günleri göreceğiz" dedi.