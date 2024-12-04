Artvin Emeklileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yaşayan emekliler, yaşadıkları geçim sıkıntısından ve maaşlarının yetersiz olmasından dert yandı. Emekli İsrafil Subaşı, "Şimdi açlıktan ölüyorum, param yok. Memur, işçi, emekçi bunları anlatıyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum, benim halim ne olacak? Bizim sonumuz ne olacak" dedi.

Lokantaya gidemediği için mevlitte dağıtılan pideler ile karnını doyurmaya çalıştığını söyleyen emekli İsrafil Subaşı, "Şimdi açlıktan ölüyorum, param yok. Memur, işçi, emekçi bunları anlatıyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum: Benim halim ne olacak? Bir pideyle ayrana kalmışım ve bunu da mevlit vardı diye ikram ettiler, Allah razı olsun. Ama bizim sonumuz ne olacak? Yardım etsinler. Pazara geldim, hiçbir şey alamadım, her şey pahalı. Vatandaş pahalı olduğu için alamıyor. Yardım etsinler. Bize yardımcı olsun" dedi.

"Eskiden lokantaya gidebiliyordum"

Emekli Alaaddin Yavuz ise "Maaşımız az yetmiyor. Her şey pahalı. Bugün hiçbir şey yemedim. Lokantaya nasıl girebiliriz? Lokantaya girsek, akşam eve gidemeyiz. Lokantalar, kebap yerleri geçti bizden. Eskiden yiyorduk, ama şimdi yiyemiyoruz. Bugün maaşımızı aldık, kebap yiyeceğiz ama kebaba para verirsem başka şeyleri alamıyorum, geçinemiyoruz" diye konuştu.

Emekli Süleyman Yiğit, "Üzümün kilosu 100 lira, mecburen çocuklara alıyorum. Bugün pide yedim. Lokantaya nasıl girelim, paramız yok. Lokantada yiyecek kadar param kalmadı ki ne yapalım? 12 bin 500 lira maaşla geçinmek mümkün mü?" şeklinde konuştu.

"Lokantada yiyemiyoruz"

Artvin'de pazara alışverişe gelen emekli vatandaşlar ise şunları söyledi:

"Böyle pide verenler olursa yiyoruz, yoksa lokantada yiyemiyoruz. Lokantada ona parayı kim verecek? Hiç sordunuz mu? Sormadıysanız, neden bu vatandaşa soru soruyorsunuz? Emekli adam parayı nasıl verecek ki, lokantada yemek yiyebilsin?"

"Emeklinin halini zaten biliyorsunuz, sormaya gerek yok ama biz de derdimizi anlatıyoruz. 15 milyon emekli var ama...Kendileri har vurup harman savuruyor, bizler de böyle yaşıyoruz."