Artvin'de Kazım Koyuncu İçin 3 Farklı Noktada Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika
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Artvin'de Kazım Koyuncu İçin 3 Farklı Noktada Anma Programı Düzenlenecek

22.06.2026 12:15  Güncelleme: 13:23
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Artvin Hopaspor'un taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, Kazım Koyuncu'nun ölümünün 21. yılında Fındıklı, Kemalpaşa ve Hopa'da anma etkinlikleri düzenleyecek.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Hopaspor'un taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, Kazım Koyuncu'yu ölümünün 21. yılında üç ayrı etkinlikle anacaklarını duyurdu.

Artvin Hopaspor'un resmi taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, 33 yaşındayken yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun ölümünün 21. yılı nedeniyle anma etkinlikleri düzenleyecek.

İsmini ve duruşunu Koyuncu'dan ilham alarak şekillendiren taraftar grubunun sorumlusu Kadir Genç, Kazım Koyuncu için bu yıl 3 farklı noktada anma programı gerçekleştireceklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Denizin Asi Çocukları olarak bu yıl düzenleyeceğimiz Kazım Koyuncu anma etkinlikleri 3 noktada gerçekleşecek. Öncelikle 24 Haziran günü Fındıklı'da, 28 Haziran günü Kemalpaşa'da ve son olarak 4 Temmuz'da Hopa'da son bulacak. Bu anma etkinlikleri kapsamında Fındıklı'da Biçeriler taraftar grubu ve Fındıklı Belediyesi ile 28 Haziran'da Kemalpaşa'da Kemalpaşa Belediyesi ile ve son olarak Hopa'da Hopa Belediyesi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm dostlarımızı, Kazım Koyuncu sevenlerini bu etkinliklere davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Kazım Koyuncu İçin 3 Farklı Noktada Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Kazım Koyuncu İçin 3 Farklı Noktada Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika
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