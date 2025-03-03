Artvin İl Genel Meclisi'nde HES Projesi ve İşçi Çıkarmalar Tartışması

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin İl Genel Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında konuşan CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Sebzeli Köyü'ndeki HES projesinde yaşanan patlamaya ve Şavşat Belediyesi'ndeki işçi çıkarmalarına değindi. Gülel'in sözlerine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Bugün yapılan Artvin İl Genel Meclisi toplantısı, Başkan Hakan Makar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda söz alan CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Şavşat'ta HES'ten kaynaklanan Sebzeli Köyü'ndeki hayvancılık yapan ailenin mağduriyetinden ve sonrasında Şavşat Belediyesi'nde işçi çıkarmalara ilişkin gelişmelerden bahsetti. Bu sırada AK Partili meclis üyelerinin Gülel'e tepki göstererek salonu terk etmeleriyle İl Genel Meclisi toplantısı sona erdi.

Meclis toplantısında söz alan CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, ilk olarak Şavşat Sebzeli Köyü'ndeki HES projesinde yaşanan patlamaya değinerek "Şavşat Sebzeli Köyü'nde HES projesi var orada bu seneye kadar altı kez patlama olmuş ve son iki patlamaya ben de gittim. Patlamanın olduğu yolun altındaki ahırı su bastı. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Patlamadan dolayı ahır sahibinin ciddi zararı oldu. Oraya sadece kaymakam bey gitmiş, DSİ'nin elemanları çağrılmış ve orada lokal bir çalışma yapılmış. Ana çalışma ise bir hafta sonra başladı. Ancak 3 gün önce yeniden patlama oldu. Yine gittim ve orada ciddi bir sıkıntı var" diye konuştu.

Gülel, ikinci konu olarak "Şavşat Belediyesi'nde 80 çalışan vardı. Önce 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi ve iş akitleri kesildi. Türkiye'de benzerine rastlanmayan bir şey Şavşat'ta oldu. Belediye çalışanlarının yarısı işten çıkarıldı" dedi.

AK Partili meclis üyelerinin tepkisi

Gülel'in konuşmalarına tepki gösteren AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Aydın Tatar, "İstanbul Belediyesi de yaptı" diyerek Gülel'e karşılık verdi. Gülel ise "Şavşat Belediyesi'nde 80 işçiden 40'ı çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin yarısı işten çıkarıldı mı?" diye sordu. Tatar ise "Evet, yapıldı" cevabını verdi.

Konuşmasını sürdüren Gülel, "Son alınan işçiler çıkarıldı. Şavşat'ta işten çıkarılan işçiler son 1,5 yıldır işe alınanlardı. Son 10 kişi ise zorunlu emekli olanlardı ve 30 yıldır çalışıyorlardı. Bu mudur halkın derdiyle dertlenmek? Şavşat'ta tek yetkili itfaiye eri vardı ve adamın işine son verildi. Bu mudur vicdanlı davranmak? Kandil günü çıkarıldı. Aylık bağlanma oranından 5 gün önce çıkarsalar emekli maaşlarında bir artış olacaktı. Araştırın, zorunlu emekliye sevk edilen durumu. Seçim öncesinde başkan, 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, istihdam yaratacağım' demişti. Şimdi istihdam yaratmasını istemiyoruz, çalışan insanlara dokunmasın. Laf ağzından çıkana kadar benim esirimdir, ağzımdan çıkan her sözün de sorumluluğuna katlanırım" dedi.

Gülel'in sözlerine cevap veren Aydın Tatar, "Bizim belediyelerimiz kimsenin hakkına girmez ve zorla emekli ettiklerini düşünmüyorum, böyle bir kaygım da yok. Başkan hakkında atıp tutuyorsun, peki gidip sordun mu?" dedi. Gülel ise "Gittim sordum, ancak tatmin edici bir cevap alamadım. 'Böyle gerekti abi' dedi. O gün açıklama yapılırken, insanları tahrik etmek için dışarda geziyordu. Faruk Çelik, bizleri kırsalı gezmemekle suçluyordu, ancak HES borusunun patladığı yerdeydim ve devlet yetkilileri orada yoktu" dedi.

Yaşanan sözlü tartışmaların ardından ise AK Partili meclis üyeleri, Gülel'in sözlerine itiraz ederek salonu terk ettiler.