MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı

08.08.2022 09:30
MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı

Artvin'in Arhavi ilçesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max Filminden esinlenerek hurda malzemelerden el yapımı motosiklet yaptı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max Filminden esinlenerek hurda malzemelerden el yapımı motosiklet yaptı.

Arhavi Sanayisinde Kaporta Ustası olan Tamer Günsel, hobi olarak ilgilendiği motosikletlerle eskiden izlediği Mad Max filminden de esinlenerek, kendi tasarımıyla hurda malzemelerden motosiklet yaptı.

Koç boynuzu, kuru kafa gibi aksesuar ve hurda malzemelerle yaptığı motosiklet görenlerin ilgisini çekerken, yöre halkı ilginç motosiklet ile fotoğraf çektiriyorlar.

"Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım"

Kaporta ustası olduğunu belirten Tamer Günsel, yaptığı motoru ile ilgili yaptığı açıklamada "Motor işiyle hobi olarak ilgileniyorum. Sanayideki hurda malzemeleri de kullanarak kendi tarzımı oluşturdum. Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım. Eskiden Mad Max diye bir film vardı ondan esinlendim. Bundan önce de el yapımı motorlar yaptım. Ahşap üzerine kullandığım malzemeler var, koltuğu, depoyu, şasesini kendim yaptım. Motoru da bu malzemelere göre seçtim. Çok fazla malzeme kullandım. Hepsini bir günde yapmıyorum. Duruyorum bakıyorum ne eklesem diye düşünüyorum. Yenisini kendimi iyi hissedersem 3 güne yaparım" dedi.

ABD'ye davet ettiler

"Bu bölgede bu tarz motor yapan yok" diyen Günsel "ABD ve Avrupa'da bu tarz motor yapanlar var pandemi öncesi festivalde ABD'den gelen misafirlerimiz vardı. Özel tasarım motorlar yaptıklarını belirterek beni ABD'ye davet ettiler. 15 bin TL'ye mal ettim. İşçiliği ile 30 bine mal olmuştur ama 100 bin lira bile verseler satmam. Benim için değeri çok yüksek" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu Alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu Dışişleri'nden, ABD'deki şüpheli Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama Dışişleri'nden, ABD'deki şüpheli Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:22 Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde infaz edildi
09:02 MEB Bakanı Özer: LGS'de öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti
08:57 Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık
08:27 Rapçi Norm Ender'den, garsonun başından aşağıya içki döken Demet Akalın'a sert gönderme: Bunu çaptan düşen popçu yapar
08:16 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi: Bu sezon dört büyükler yarışır
08:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyonların hedefinde olan Ankara'daki cemevini ziyaret edecek
07:51 İstanbul'da yolcu otobüsünün karıştığı kazada 7 araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
07:42 DP'li Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım
04:01 Haiti kaynıyor! Eski senatör ve yeğeni yakılarak katledildi
01:47 Sertab Erener'in konserinde polisten organizatöre telif baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 09:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement