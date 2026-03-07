Artvin'in Kurtuluşunun 105'inci Yılı Kutlandı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin halkının tarih boyunca vatanını korumak için büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı.

Törenlere Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Enver Örtel, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Artvinli katıldı. Kolorta mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, müzikler eşliğinde halay çekti. Top atışlarının ardından Devlet Hastanesi önünden Artvin Valiliği önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Valilik önünde temsili kurtuluş canlandırıldı ve Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Türk bayrağı Artvin Valisi Turan Ergün'e teslim edilirken, şehrin anahtarı da Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'e verildi.

Erdem yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca büyük fedakarlıklarla vatan toprağını koruduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdem, şunları söyledi:

"Güzel memleketimiz Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını sizlerle beraber barış, huzur ve mutluluk içinde kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. 93 Harbi olarak da bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde belirtmek isterim ki kahraman Artvin, o zamanki ismiyle Livane halkı, Osmanlı ordusuyla bütüncül bir dayanışma içerisinde Rus askerlerine karşı direnmiş ve bu eşsiz vatanın topraklarını korumak için kanıyla, başıyla, canıyla; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla mücadele etmiş, onları bu topraklara sokmamıştır. Ne yazık ki Osmanlı Devleti savaştan yeni çıkmış ve Ruslarla Osmanlı Devleti arasında yapılan 15 Mart 1878 Berlin Antlaşması'yla Artvin, Kars, Ardahan ve Batum ile birlikte savaş tazminatı olarak Rus Çarlığı'na teslim edilmiştir. Bölge halkı direnmiş, gerekirse savaş tazminatını kendi geleceğini hiçe sayarak Ruslara verip bu kadim toprakların kendilerinde kalması için mücadele etmiştir. Lakin bu husus gerçekleşmemiştir. Sonunda Artvinlilerin bir kısmı batıya göç etmek zorunda kalmış, bir kısmı da burada yaşamayı, ata toprağında son nefesini vermeyi tercih etmiştir."

"Milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birisidir"

1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması, her ne kadar işgalden kurtulmak için umut gibi görünse de Artvin ve bölge halkları için yeni işgallere ve yeni kaoslara sebep olmuştur. 1918'de yapılan halk oylamasıyla halkın yüzde 99'unun Türk hakimiyetini istemesi üzerine Artvin, savaşsız olarak Türklere bırakılmıştır. Mondros Mütarekesi'nden sonra Artvin'e yerleşen İngilizler, Artvin'i Gürcülere bırakmak istemişlerdir. Ancak savaş sonrası işgallere karşı Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde başlayan Kurtuluş Savaşı, Artvin için de bir ışık olmuştur. 22 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi diplomasi yoluyla Gürcülere Artvin'e taarruz edeceğine dair ultimatom vermiş ve Gürcüler Artvin'i terk etmek zorunda kalmışlardır. Böylece Artvin düşman işgalinden kurtulmuştur. 7 Mart 1921'de kazanılan bu zafer hiç şüphesiz ki milletimizin kararlılığını gösteren ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birisidir.

Bugün burada kurtuluşumuzu kutlarken başta ulusumuzun kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görev; onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve onu daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle Artvin'imizin kurtuluş gününü en içten duygularımla kutluyor, hepinize birlik, beraberlik ve esenlik içinde bir hayat diliyorum."

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.