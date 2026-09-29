Artvin Kemalpaşa\'da çöp kamyonu şoförü, kokudan kaçan çocuklara oyuncak dağıtıyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çöp kamyonundan "Abi kokuyor" diyerek uzaklaşan çocukları fark eden şoför Rıfat Başar, çocukların araçtan çekinmemesi için önce şoför kabinine küçük oyuncak arabalar koydu, ardından kamyonu pelüş oyuncaklarla süsledi. Güzergahında her gün yaklaşık 50-60 oyuncak dağıttığını söyleyen Başar, çocukların artık özellikle okula giderken kamyonu beklediğini anlattı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu şoförü Rıfat Başar (40), okul önlerinden ve mahalle aralarından geçerken çocukların aracın kokusundan rahatsız olup uzaklaştığını fark etti. Çocukların çöp kamyonuna bakışını değiştirmek isteyen Başar, aracını pelüş oyuncaklarla süsleyip maaşıyla aldığı oyuncakları onlara dağıtmaya başladı. Artık çocuklar kamyonun sesini duyunca "Rıfat abi" diyerek yolunu gözlüyor.

Kemalpaşa Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik personeli olarak çalışan Başar, görev yaptığı ilk dönemlerde çöp kamyonundan yayılan kokunun çevredekileri rahatsız ettiğini gördü. Aracını yıkayıp temizlemeyi günlük işinin bir parçası haline getiren Başar'ın dikkatini bu kez çocukların davranışı çekti. Okul önlerinde çöp toplarken bazı çocuklar "Abi kokuyor" diyerek kamyondan uzaklaşıyordu.

Başar, çocukların araçtan çekinmemesi için önce şoför kabinine küçük oyuncak arabalar koydu, ardından kamyonu pelüş oyuncaklarla süsledi. Oyuncaklara ilgi gösteren çocuklara hediye vermeye başlayan Başar, talepler artınca maaşından bir bölümünü bu işe ayırdı. Güzergahında her gün yaklaşık 50-60 oyuncak dağıttığını söyleyen Başar, çocukların artık özellikle okula giderken kamyonu beklediğini anlattı.

"Çöp arabasını çocuklara nasıl sevdirebilirim, diye düşündüm"

Aracın kokusuyla ilgili sözlerin kendisini etkilediğini belirten Başar, "Okul önlerinden, mahalle aralarından, cadde ve sokaklardan geçerken insanların 'Çöp arabası kokuyor' demesi psikolojimi bozuyordu. Arabayı akşama kadar yıkayıp kuruttum. Baktım, koku kesildi. Bunu sürekli tekrarlamaya başladım. Bu yüzden aracın temizliğine sürekli dikkat ediyorum. Özellikle okul önlerinde çöp toplarken öğrenciler çöp arabasından kaçıyor, 'Abi kokuyor' diyorlardı. Ben de 'Çöp arabasını çocuklara nasıl sevdirebilirim?' diye düşündüm. Aklıma oyuncak dağıtmak geldi. Önce birkaç küçük oyuncak araba koydum, daha sonra pelüş oyuncaklar getirdim. Bir çocuğa verdiğim zaman diğer çocukların da gözü kalıyordu. Ben de maaşımın bir kısmıyla oyuncak almaya başladım" diye konuştu.

Çocukların artık kamyondan kaçmak yerine yanına geldiğini söyleyen Başar, şöyle devam etti:

"Aracın sesini duyduklarında beni tanıyorlar. 'Rıfat abi, Rıfat abi' diye sesleniyorlar. 'Oyuncak ver, pelüş oyuncak ver, araba var mı?' diye soruyorlar. Bazen istedikleri oyuncak elimde olmuyor. O zaman da unutmuyorum. Ertesi gün alıp getiriyorum. Çocukların yüzündeki tebessümü görmek bana daha hevesli çalışma gücü veriyor" ifadelerini kullandı.