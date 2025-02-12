Aşağısevindikli\'de Kadınlar Pilates Kursuna Yoğun İlgi Gösterdi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin kırsal mahallelerinden Aşağısevindikli'de açılan pilates kursuna, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Muratlı'nın kırsal mahallelerinden Aşağısevindikli'de başlatılan pilates kursuna yoğun katılım gerçekleşti. Kadınların yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayatlarını geliştirmeye ve sağlıklı kalmalarını sağlamaya yönelik düzenlenen pilates kursu, Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu sosyal etkinlik alanında gerçekleştiriliyor.

İki grup halinde çalışma programı düzenleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem Alp, "Pilates kursumuzu açarken amacımız köyde bulunan velilerimizi aktif şekilde tutmaktı. Benim amacım aslında yaşlılar ve fiziksel sorunları olanlardı. Onları da amaçladığımız gibi gerçekleştirdik çok şükür. Bedensel problemi olan çok fazla insan var. Ben kendim bel fıtığı ameliyatı olmuş biriyim. Bel, sırt, omurga ile ilgili ciddi sorunlar var; gençlerde de yaşlılarda da var. Ben bunların üzerinde durmak istedim. Çok güzel bir katılım var, çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Sağlıklarının iyi gittiğini söylüyorlar" dedi.

Kursiyerlerden Gönül Ermiş de, "Hareketli olmak güzel. Egzersizler vücudumuza ve ağrılarımıza iyi geliyor. Bizim için bu kursun olması iyi" ifadelerini kullandı.

Elif Yavuz ve Şerife Keten adlı kursiyerler de pilates ile bir yandan sağlıklı bir şekilde vakit geçirirken, diğer yandan da vücut dengelerini sağladıklarını ifade ettiler.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz ise, "Velilerimizin modül üzerinden pilates kursu istemesi üzerine harekete geçtik. Beden eğitimi öğretmenimiz ile görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından bu kursu açtık. Talep üzerine şu an ikincisini başlattık. Halkımızın ve kursiyerlerimizin severek gelmeleri bizleri de memnun etmektedir. Modül üzerinden kurs talep ettikleri takdirde nerede olursa olsun, biz kurs açmaya hazırız, açmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ