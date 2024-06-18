Asansörlerdeki Bakım Eksikliği Ölüm ve Yaralanmalara Yol Açıyor

Yerel

Asansörlerde üst üste meydana gelen kazalar sonucu ölüm ve yaralanmaların yaşanması, asansörlerdeki hayati bakımların eksikliğini ve ihmalini ortaya koyuyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerde "kırmızı" etiket görülmesi durumunda kesinlikle binilmemesi uyarısında bulunarak, bakımlarda en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi.

Son aylarda asansörlerde yaşanan kazalar, asansörlerin bakımlarının ne sıklıkla yapılması gerektiğini tekrar gündeme getirdi. Asansörlerde kabinlerin düşmesi, sıkışmaların yaşanması gibi muhtemel kazalar ölümlere neden olurken, bakımların ihmal edilmesi kazalara davetiye çıkarıyor.

Her ay bakım şart

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, bakımların her ay yapılması gerektiğini söyledi. Kazaların en büyük sebebinin bakım eksikliği olduğuna vurgu yapan Karadeniz, "Asansörün ilk kurulumundan itibaren; üretici firma, montaj yapan firma, bakım yapan firma ve periyodik muayenesini yapan kurumlar var. Bu kurumlar bir bütün halinde sürecin tamamını düzgün şekilde takip etmeli, kontrol etmeli. Bu sürecin içerisindeki eksikliklerden biri bakım süreci. Sonuçta bu bir makine ve düzenli olarak yıpranan, eskiyen parçaları var. Bu parçaların değiştirilmesi, kontrollerinin yapılması ve gerekli bakım prosedürlerinin uygulanması gerekiyor. Bu aylık bir işlem" dedi.

"Bütün sorumluluk yöneticilerde"

Başkan Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerin bakımlarında en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi. Yöneticilerin bakım sürecini sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini anlatan Karadeniz, "Muhtemel kazalarda en büyük sorumluluk yöneticilerde" diye konuştu.

Karadeniz, "Apartman yöneticileri, konutlar için veya ticari binalar için bina yöneticileri, bina sorumluları, ana sorumlu aslında. Sürekli hem bakım süreçlerini hem de periyodik muayene süreçlerini takip etmekle yükümlüler. Örneğin; 'kırmızı' etiket alır ve 'güvensiz' olarak tescil edilirse, bakımlarını yaptırmak veya güvenli hale gelene kadar kullandırtmamakla yükümlü olan kişi bina yöneticisidir. Mührünü kırarsa tamamen suç kendisinindir" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renklerin anlamı ne?

Asansörlere yapıştırılan ve asansörlerin güvenli olup olmadığını gösteren etiketlerle ilgili bilgi veren Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, "Kırmızı güvensiz, sarı kusurlu, mavi hafif kusurlu, yeşil de güvenli demek aslında. Kırmızı olduğunda, asansörün 60 gün içerisinde eksiklerini gidererek yeniden kullanıma açabiliyoruz. 60 gün içerisinde eksikleri giderilmezse mühürlenmesi gerekiyor. Mühürleme işlemini muayene kuruluşları; apartman yöneticisine, ilgili yerel yönetime, belediyeye bilgi aktararak mühürlenmenin yapılmasını sağlıyor. Mühürleme yetkisi belediyelerin. Muayene kuruluşunun veya bakım firmasının burada bir yetkisi yok" şeklinde konuştu.

"Kırmızı etiket görürseniz binmeyin"

Asansörlerde kırmızı etiket görülmesi durumunda kullanılmaması uyarısında bulunan Ziya Haktan Karadeniz, "Kırmızı görürseniz binmemek en mantıklı hareket aslında. Eğer bulunduğunuz binadaysa bu, yaşadığınız binadaysa, yönetici kadar siz de aslında sorumluluk hissedebilirsiniz. Olabildiğince yöneticiye gerekli uyarılarda bulunmak ve hızlı şekilde o bakımın tamamlanması ve mümkünse en azından mavi etiket almasını sağlamak gerekiyor" dedi.

"İzmir'deki asansörlerin yüzde 80 civarı mavi veya yeşil etiketli"

İzmir'deki asansörlerin yüzde 80'ninin mavi (hafif kusurlu) ve yeşil (güvenli) etiketli olduğunu dile getiren Başkan Karadeniz, son olarak şöyle devam etti:

"Biz Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, yaklaşık 22 bin tane asansörün periyodik muayenesini yapıyoruz. İzmir'de 60 bin asansör var. Mayıs ayı sonu itibariyle yetki alanımız içerisindeki yaklaşık 9 bin 500 civarı asansörün denetlemesini yapmış durumdayız. Bunlardan 2 bin 144 tanesi kırmızı etiket almış durumda. Bunların da çoğu aslında yönetmelik değişikliği sonrası iç kapısı olmayanlar. 590 kadarının mühürlenmesi için gerekli bildirimler yapılmış; yani kırmızı etiket aldıktan sonra 60 günü doldurmuşlar. Belediye mühürleyecek bunu. İzmir'deki asansörlerin yüzde 80 civarı mavi veya yeşil etiketli. Bizim yine yetki alanımız içerisinde olanların yüzde 80 civarı mavi veya yeşil etiketli. Kalan yüzde 20'sinin de birçoğunun özellikle yönetmelik değişikliğine uyum sonrasında mavi veya yeşil etiket alacağını düşünüyoruz." - İZMİR