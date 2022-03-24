Aşçılar madalyalar ile döndü - Son Dakika
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Aşçılar madalyalar ile döndü

24.03.2022 14:23
Aşçılar madalyalar ile döndü

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Adıyaman Dernek Başkanı Sait Önder, Lübnan'da yapılan şampiyonadan 13 madalya ile döndüklerini açıkladı.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Adıyaman Dernek Başkanı Sait Önder, Lübnan'da yapılan şampiyonadan 13 madalya ile döndüklerini açıkladı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 19 ülkenin katıldığı Uluslararası Aşçılar Şampiyonası Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçekleştirildi. Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu bünyesinde çeşitli federasyon ve derneklerden 10 aşçı yarışmaya katıldı.

17- 21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'den giden aşçıların kazandığı 13 madalyanın 2'sini Adıyaman'dan giden Sait Önder kazandı.

Sait Önder, yarışmalarda birincinin Azerbaycan, ikinci Türkiye, üçüncü ise Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Uluslararası Aşçılık Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Ben yarışmaya çiğköfte ve kebap ile katıldım. Ülkemize 13 madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası yarışmaları bundan önce olduğu gibi bundan sonrada katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gayretinde olacağız" dedi. - ADIYAMAN

Aşçılar madalyalar ile döndü
Aşçılar madalyalar ile döndü

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Adıyaman, Türkiye, Lübnan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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