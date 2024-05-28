ASELSAN'ın 2024 Yılı İlk Üç Aylık Cirosu Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
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ASELSAN'ın 2024 Yılı İlk Üç Aylık Cirosu Yüzde 5 Büyüdü

ASELSAN'ın 2024 yılı ilk üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüyerek 15,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin bakiye siparişleri ise 11,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda hızlı bir başlangıç yaptıklarını ve tarihi bir rekor kırdıklarını belirtti. Akyol, ASELSAN'ın üç önemli hedefinin dünyanın en iyi ürünlerini üretmek, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmek ve ihracat odaklı büyümek olduğunu vurguladı.

28.05.2024 19:58
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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın 2024 yılı ilk üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüyerek 15,1 milyar TL'ye ulaşırken, bakiye siparişleri de 11,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı.

Buna göre ASELSAN'ın üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüyerek 15,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artış göstererek 3,4 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşen ASELSAN'ın net karı 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu. Bakiye siparişleri 11,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşen ASELSAN, tarihi bir rekor kırdı.

2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN olarak, ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomimize büyük katkı sağladık. Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık. Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi kapsamında M60T tanklarımızı ASELSAN'ın ileri teknolojisiyle donattık. Üstün aviyonik sistemlerimizle güç verdiğimiz KAAN'ın kanatlanmasına şahitlik ettik. Ülkemizin ilk milli denizaltı savunma harbi sonarı olan Düşük Frekanslı Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) donanmamıza kazandırdık. Denizlerdeki hakimiyetimize büyük bir güç çarpanı oluşturacak Otonom Sualtı Aracı Deringöz'ün ilk dalışlı testlerini başarıyla tamamladık. Son dönemde MARLİN İnsansız Deniz Aracı, YENER Mayın Tespit Sistemi'ni envantere kazandırdık. MURAD Uçak Burun Radarımızı F-16 platformuna entegre ettik ve test uçuşlarına başladık. TOLUN Güdümlü Mühimmatımızın ilk ihracat sözleşmesini imzaladık. Muadillerine göre daha yüksek performans sağlayan ASELFLIR-500 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin ilk ihracatını, yıl başında gerçekleştirdik" dedi.

"ASELSAN'ın üç önemli hedefi"

Akyol, "Geride bıraktığımız dönemde sivil alanda da oyun değiştirici sistemleri ülkemize armağan ettik. Bu kapsamda Mobil Röntgen Cihazımızı (ADR-M100) hastalarımızın kullanıma sunduk. Son olarak ülkemizin en uzun menzilli radarı niteliğindeki Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemini (ALP 300-G) güvenlik güçlerimize teslim ettik. Özetle ülkemizin güvenliği için kritik öneme sahip projeleri bir bir hayata geçirdik. 3 temel vizyonumuz var; Alanında dünyanın en iyi ürünlerini üretmek, Oyun değiştirici teknolojileri geliştirmek ve İhracat odaklı büyümek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Yurt içinde ve yurt dışında kullanılan 500'den fazla ürünümüzle ASELSAN güvenini perçinliyoruz" diyen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Bu çalışmalarımız sayesinde Malezya'dan Şili'ye, Polonya'dan BAE'ye kadar çok geniş coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük bir sinerjiyle mesai harcamaya, stratejik iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Ürün ve teknolojilerimizde 2030 yılına kadar takip edeceğimiz yol haritalarımızı oluşturduk. Seri üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi artırmak için 400 milyon doları aşan 4 büyük yatırımı başlattık. Hedefimiz ASELSAN'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek. Yüksek teknolojimizle, kaliteli ve hızlı üretimimizle, ihracat potansiyelimizle bu hedefe ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ahmet Akyol, İhracat, Aselsan, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASELSAN'ın 2024 Yılı İlk Üç Aylık Cirosu Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN'ın 2024 Yılı İlk Üç Aylık Cirosu Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
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