Asgari Ücret Tepkisi: Geçim Zorlaşıyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Tepkisi: Geçim Zorlaşıyor

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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, 2025 asgari ücretinin yetersiz olduğunu ve halkın geçinmede zorlandığını belirtti.

25.12.2024 13:11
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(OSMANİYE) - İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki göstererek, açıklanan rakamın çok düşük olduğunu belirtti. Kılıç,"Bu iş sarayda oturmaya benzemiyor. Halk perişan, insanlarımız perişanlar ve geçinemez haldeler. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi bir kararname ile halledebilir. Nasıl her şeyi bir kararname ile halledebiliyorsa bunu da yine bir kararname ile halletmesi gerekiyor. Bu şartlarda işçilerimiz açıklanan asgari ücretle bu kışı çıkaramaz" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Evet asgari ücret açıklandı. Maalesef her zaman olduğu gibi işçilerimiz yine büyük bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı işçilerimiz. Bu asgari ücret ile bu açıklanan fiyat ile ne yapabilecekler? Üç kişilik bir aile üç çocuğu olan bir aile kirada oturuyorsa, bu ailenin çocukları okula gidiyorsa bu aile fertleri ne yapacak. Bu para ile nasıl geçinecekler. Tüm girdi maliyetleri; marketten, manavdan, kasabından tamamı yüzde 100' e varan artış söz konusu iken bu asgari ücret ile bu vatandaşımız nasıl geçinecek?

"Bu iş sarayda oturmaya benzemez"

Bu iş sarayda oturmaya benzemiyor. Bu iş sarayın penceresinden bakmaya da benzemiyor. Halk perişan, insanlarımız perişanlar ve geçinemez haldeler. Psikolojileri bozulmuş durumda. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi bir kararname ile halledebilir. Nasıl her şeyi bir kararname ile halledebiliyorsa bunu da yine bir kararname ile halletmesi gerekiyor. Bu şartlarda işçilerimiz açıklanan asgari ücretle bu kışı çıkaramaz. İşleri çok zor.

"Takipteki borçlu sayısı en yüksek il Osmaniye"

Aynı durum Osmaniye'miz içinde geçerli tüm iller için de geçerli. Fakat Osmaniyemiz de şöyle bir durum daha söz konusu. Osmaniye'de durumlar daha da vahim. Ekonomik sıkıntılar had safhada. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, takipteki borç sayısına göre en çok borçlu olan birinci sıradaki il Osmaniye. Bu ne demek? Bu şu demek oluyor; 'Ben geçinemiyorum, borçlara yükleniyorum, kartlara yükleniyorum, bankalara yükleniyorum'. Sonuç ne olacak? Sonuç iflas. Vatandaş iflas etmiş durumda. Osmaniye iflas etmiş durumda. Yetkililerin bir an önce el atması gerekiyor. Yoksa biz bu kışı çok zor çıkararırız."

Asgari Ücret Tepkisi: Geçim Zorlaşıyor
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, İYİ Parti, Osmaniye, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asgari Ücret Tepkisi: Geçim Zorlaşıyor - Son Dakika

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