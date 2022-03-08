Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor - Son Dakika
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Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor

08.03.2022 11:43
Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uhdesinde açılan Aşık Sümmani Kültür Merkezi kursiyer rekoru kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uhdesinde açılan Aşık Sümmani Kültür Merkezi kursiyer rekoru kırdı.

Faaliyetlerine çok kısa bir süre önce başlayan Aşık Sümmani Kültür Merkezi Palandöken ilçe milli eğitime bağlı Palandöken halk eğitim merkezi ile işbirliği halinde çeşitli kurslardan yaklaşık bin kişiye eğitim vermekte.

onu ile ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Aşık Sümmani Kültür Merkezinde Folklor, Tiyatro, Bağlama, Ebru, Tezhip, Hat, Erzurum Yöresel yemekleri, Osmanlıca gibi kurslar başta olmak üzere İngilizce, Farsça, Arapça, okuma yazma, keman, gitar, piyano, ney, mey, dikiş nakış, halıcılık gibi 30'dan fazla kurs açılmış olup bine yakın kursiyer eğitim almaktadır. Bu kurslara her yaştan vatandaşımız katılabilmekte olup özellikle gençlerimizin kültürümüzü tanımaları ve istihdam amaçlı eğitim almaları hedeflenmektedir. Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu mesai dışında olmak üzere çalışan ve okul devamlılığı olan kursiyerlerimize uygun planlanmaktadır. Hedefimiz on bin kursiyerimize eğitim vermeyi hedeflemekteyiz" dedi. - ERZURUM

Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor

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Halk Eğitim Merkezi, Erzurum, Turizm, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor - Son Dakika


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