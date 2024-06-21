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Asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız trafik kazası ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Alaca- Boğazkale karayolunda trafik kazası olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine Alaca ve Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Alacahöyük Jandarma Komutanlığı ile Alaca Belediyesi itfaiyesi ve 112 ekipleri belirtilen bölgeye sevk edildi. Ekipler Yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama çalışması yaparken herhangi bir trafik kazasına rastlamadı.

Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından geri döndü.