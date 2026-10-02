Aşırı sağ raporu 30 ülkede 255 vaka tespit etti, 82 vakayla zirvede ABD var - Son Dakika
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Aşırı sağ raporu 30 ülkede 255 vaka tespit etti, 82 vakayla zirvede ABD var

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Aşırı sağ raporu 30 ülkede 255 vaka tespit etti, 82 vakayla zirvede ABD var
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Küresel aşırı sağ faaliyetleri inceleyen rapora göre, 2026'nın ilk 6 ayında 30 ülkede 255 vaka kaydedildi. En fazla vaka 82 olayla ABD'de görülürken, radikal yapıların dijital alana kaydığı ve eylemlerin ağırlıklı olarak propaganda boyutunda kaldığı belirtildi.

Dünya genelinde aşırı sağ faaliyetleri inceleyen rapora göre, yılın ilk 6 ayında 30 ülkede 255 vaka tespit edildi. En çok vakanın görüldüğü ülke 82 vaka ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

2026 yılının ilk yarısını kapsayan küresel aşırı sağ faaliyetler raporu yayımlandı. 30 ülkede toplam 255 vakayı kapsayan çalışmaya göre, radikal sağ yapıların geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşındığı ve eylemlerin ağırlıklı olarak propaganda boyutunda yoğunlaştığı görüldü.

En çok vaka ABD'de görüldü

Rapor verilerine göre, aşırı sağ vakalarının coğrafi olarak en çok yoğunlaştığı ülke 82 vaka ile ABD oldu. ABD'yi 33 vaka ile Birleşik Krallık, 20 vaka ile İtalya ve 16 vaka ile İspanya takip etti. ABD'deki olaylarda daha çok ırksal ve etnik temelli saikler öne çıkarken, Birleşik Krallık'ta göçmen ve yabancı karşıtı eylemlerin ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Eylemlerin yüzde 85,5'i propaganda ve kışkırtma

İncelenen 255 vakanın dağılımında doğrudan ağır şiddet eylemleri ve girişimleri (silahlı/bombalı saldırı, kundaklama, cinayet) 37 vaka ile toplamın yüzde 14,5'ini oluşturdu. Eylemlerin büyük çoğunluğunu ise kışkırtıcı ve mobilizasyon amaçlı faaliyetler oluşturdu. Miting, basın açıklaması, konser ve yürüyüş gibi eylemler 81 vaka ile yüzde 31,8'lik dilimle ilk sırada yer alırken yazılama, grafiti ve bildiriler 77 vaka ile yüzde 30,2'lik dilimle; darp, hakaret ve tehdit gibi eylemler ise 60 vaka ile yüzde 23,5'lik dilimde kayıtlara geçti.

En büyük motivasyon ırkçılık ve göçmen karşıtlığı

Eylem motifleri incelendiğinde ırksal ve etnik temelli vakalar 76 olay ile yüzde 29,8'lik dilimle en büyük kategoriyi oluşturdu. 62 vaka ile yüzde 24,4'lük dilimde göçmen ve yabancı karşıtlığı, 41 vaka ile yüzde 16'lık dilimde İslam karşıtlığı, 31 vaka ile yüzde 12,2'lik dilimde yönetim ve sistem karşıtlığı ve 28 vaka ile yüzde 11'lik dilimle Yahudi karşıtlığı yer aldı.

Tehdit dijital alana kayıyor

Rapora göre, aşırı sağ eylemlerin görünür liderlikten ziyade merkezsiz ve dijital alt kültürler üzerinden yayılıyor. Bu durumun radikal söylemlerin normalleşmesine ve tespiti zorlaştıran dağınık bir ekosisteme dönüşmesine yol açtığına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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