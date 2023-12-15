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Asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki antika tutkunu Asım Külah, evinde sergilediği yüzlerce çeşit eserden biri olan asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor. Makine, el yapımı ve çalışır durumda olup, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor
15.12.2023 - 22:26,
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- Asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki antika tutkunu Asım Külah, evinde sergilediği yüzlerce çeşit eserden biri olan asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor.

Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli esnaf Asım Külah'ın küçük yaşlarda tarih, antika ve musikiye olan merakıyla 50 yılda oluşturduğu dirhemden, kumaşa, sandıktan, ütüye kadar birçok parçayı barındıran koleksiyonu ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

"El yapımı iki kişinin yardımıyla çalışıyor"

Atıl durumda iken satın alarak bakımını yaptığı makinenin çalışır durumda olduğunu kaydeden Külah," Makinemiz ahşap bir makine, el yapımı. Mahalle mahalle gezdirilen bu makine ile vatandaşların bulgurları çekiliyordu. Bulgurlar baş,orta ve ince olmak üzere üç çeşit halinde hazırlanıyordu. Ziyarete gelen konuklar bakıyor, inceliyor. Atıl durumda idi satın alarak bakımını yaparak çalışır hale getirdim. Çok fazla teferruatlı değil, ahşap olan makinenin bazı bölümleri ise metal parçalardan oluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Malatya, Arapgir, Son Dakika

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