Asırlık gelenek tarih oluyor: Nohut ütmesi geleneği çağa direniyor - Son Dakika
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Asırlık gelenek tarih oluyor: Nohut ütmesi geleneği çağa direniyor

31.07.2022 14:45

Asırlık gelenek tarih oluyor: Nohut ütmesi geleneği çağa direniyor Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde mahallelerde yaşayan vatandaşların bir araya toplanarak gerçekleştirdiği nohut ütmesi geleneği adeta çağa karşı direniyor.

Asırlık gelenek tarih oluyor: Nohut ütmesi geleneği çağa direniyor

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde mahallelerde yaşayan vatandaşların bir araya toplanarak gerçekleştirdiği nohut ütmesi geleneği adeta çağa karşı direniyor. Son yıllarda yok olmaya yüz tutan gelenek, bazı mahallerde vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor

Elmalı İlçesi Gölova Mahallesi'nde asırlardır yapılan ve geleneksel hale gelen, vatandaşların toplanarak yaptığı nohut ütmesi geleneği yok olmaya yüz tuttu. Gölova Mahallesi'nde vatandaşların bir kısmı özellikle akşamın geç saatlerinde bir araya gelerek, gündüz saatlerinde tarlalarından getirdikleri taze nohutları ateş yakarak ütmeye devam ediyorlar. Yaklaşık 30 dakika yanan ateşin üzerinde ütülen nohut tanecikleri, yere serpilerek soğumaya bırakılıyor. Bir süre sonra serpilen nohutların çevresinde toplanan vatandaşlar, yerden tek tek nohut tanelerini toplayarak yemeye başlıyorlar. Mahalleli arasında paylaşma duygusunun artmasına ve misafirperverliğin yaygınlaşmasına neden olan gelenek son yıllarda oldukça azalmaya başladığı ifade edildi.

"İnsanlar arasında kaynaşma ve dayanışma artıyor"

Gölova'da nohut üretimi yapan Hüseyin Şallı, "15 Mart'ta nohutlar ekilir. Nohutun içerisinde yeşil nohutları toplarız. Ateş için kuru çalı buluruz. Nohutları bunun üzerine koyarız. Nohutları üzerinde üteriz. Sonra da eş dost tüketiriz. İnsanlar arasında kaynaşma ve dayanışma artıyor. Yavaş yavaş bu gelenek ölmeye başladı. Eskisi kadar eken de kalmadı" dedi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Elmalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asırlık gelenek tarih oluyor: Nohut ütmesi geleneği çağa direniyor - Son Dakika

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