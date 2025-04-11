Aşkale Belediyesi Araç Filolarını Güçlendiriyor

Aşkale Belediyesi bünyesindeki araç filosuna 3 adet hizmet aracı eklendi. Araç garajına 2 adet tekerlekli kazıcı, yükleyici iş makinesini ekleyen Aşkale Belediyesi, araç filosuna güçlendirdi.

Belediye Başkanı Şenol Polat yaptığı açıklamada "Yeni araçlarımız halkımıza hayırlı olsun. Aşkale'ye hizmet verme konusunda belediyenin yükü her gün artıyor. Belediye Başkanlığımızın yapılacak hizmete göre her zaman hazır durumda olması için araç filomuzu sürekli genişletilmekteyiz Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden maksimum derecede yararlanmalarını sağlamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Aşkale'li vatandaşlarımıza kaliteli hizmet verme adına aldığımız araçlarımız son olmayacaktır" dedi.

Yapılan törene ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanı Şenol Polat, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM