Aşkale Belediyesi\'nden yolda kalan sürücülere sıcak ikram

Erzurum'da Aşkale ilçe Belesiyesi yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde mahsur kalan sürücüler için sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

İlçede dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle sabaha karşı saat 03.00 sıralarında valilik kararıyla Aşkale-Bayburt kara yolu tamamen trafiğe kapatıldı.

Aşkale Belediyesi, günün ilk ışıklarıyla birlikte kapanan yol güzergahında mahsur kalan sürücüler için sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Belediye ekipleri tarafından yol kenarında kurulan stantta, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolculara ücretsiz ikram yapıldı.

Olay yerine gelen Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, yolda kalan sürücülerle sohbet ederek kapanan yolun durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Polat yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri gece boyunca aralıksız çalışma yaptı. Ancak Kop Dağı Geçidi'nde iki farklı noktada çığ düşmesi sonucu trafik durduruldu. Çalışmalar halen devam ediyor. Buna rağmen bölgede görüş mesafesi yok denecek kadar az ve çığ tehlikesi bulunan alanlar mevcut. Biz de Aşkale Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte burada bekleyen yolcu ve şoförlerimize ücretsiz sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Yol açılana kadar ikramlarımız sürecek" dedi.

Kop Dağı Geçidi'nde iki noktada meydana gelen çığ düşmelerinin ardından Karayolları ekiplerinin temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - ERZURUM