Aşkale Belediyesi'nden yolda kalan sürücülere sıcak ikram - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aşkale Belediyesi'nden yolda kalan sürücülere sıcak ikram

Aşkale Belediyesi\'nden yolda kalan sürücülere sıcak ikram
20.01.2026 13:48  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle mahsur kalan sürücülere, Aşkale Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çay ikramı yapıldı. Belediye ekipleri, kapanan yol güzergahında yolculara ücretsiz ikramda bulundu.

Erzurum'da Aşkale ilçe Belesiyesi yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde mahsur kalan sürücüler için sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

İlçede dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle sabaha karşı saat 03.00 sıralarında valilik kararıyla Aşkale-Bayburt kara yolu tamamen trafiğe kapatıldı.

Aşkale Belediyesi, günün ilk ışıklarıyla birlikte kapanan yol güzergahında mahsur kalan sürücüler için sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Belediye ekipleri tarafından yol kenarında kurulan stantta, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolculara ücretsiz ikram yapıldı.

Olay yerine gelen Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, yolda kalan sürücülerle sohbet ederek kapanan yolun durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Polat yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri gece boyunca aralıksız çalışma yaptı. Ancak Kop Dağı Geçidi'nde iki farklı noktada çığ düşmesi sonucu trafik durduruldu. Çalışmalar halen devam ediyor. Buna rağmen bölgede görüş mesafesi yok denecek kadar az ve çığ tehlikesi bulunan alanlar mevcut. Biz de Aşkale Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte burada bekleyen yolcu ve şoförlerimize ücretsiz sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Yol açılana kadar ikramlarımız sürecek" dedi.

Kop Dağı Geçidi'nde iki noktada meydana gelen çığ düşmelerinin ardından Karayolları ekiplerinin temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:21:04. #7.11#
SON DAKİKA: Aşkale Belediyesi'nden yolda kalan sürücülere sıcak ikram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.