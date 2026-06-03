Aşkale'de dünya süt günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aşkale'de dünya süt günü etkinliği düzenlendi

Aşkale\'de dünya süt günü etkinliği düzenlendi
03.06.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrencilere sütün önemi anlatıldı ve süt ikramında bulunuldu.

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Erzurum'un Aşkale ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ortabahçe Mahallesi'nde düzenlenen programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile kurum amirleri katıldı.

Etkinlikler kapsamında Ortabahçe Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Programda öğrencilere sütün sağlıklı beslenmedeki önemi anlatılırken, süt tüketiminin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekildi.

Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger tarafından öğrencilere süt ikram edilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda renkli görüntüler yaşandı.

Yetkililer, Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin amacının çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve süt tüketimini teşvik etmek olduğunu belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesinin önemine vurgu yaptılar.

Program, öğrencilere yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale'de dünya süt günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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