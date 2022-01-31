Üye Girişi
Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi - Son Dakika

Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi

31.01.2022 11:31

- Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi Erzurum'un Batıya açılan penceresi konumundaki ilçesi Aşkale'de yoğun yağan Kar ve sonrasında oluşan soğuk dolayısıyla sokak hayvanları ve yaban hayatı da unutulmadı.

- Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi

ERZURUM - Erzurum'un Batıya açılan penceresi konumundaki ilçesi Aşkale'de yoğun yağan Kar ve sonrasında oluşan soğuk dolayısıyla sokak hayvanları ve yaban hayatı da unutulmadı.

Aşkale Belediyesi ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Özellikle soğuk havalarda doğal yaşamın korunması adına rutin olarak bu işlem tekrarlanıyor.

Gerek ilçe esnaflarından gerekse Belediye kendi bütçesinden yem, ekmek ve yiyecekler alarak sokak hayvanları ve yaban hayatta yaşayan hayvanların beslenebilmesi için çeşitli noktalara bırakıyorlar.

Geçen hafta içerisinde ilçe genelinde yaşanan yoğun Kar yağışı sonrası özellikle yaban ortamda yaşayan hayvanların beslenmesinde büyük sorunlar olduğundan Aşkale belediyesi her hafta rutin olarak ilçenin dışında bir çok noktaya çeşitli yiyecekler koyarak beslenmelerine yardımcı oluyor

Kar sonrası ilçe genelindeki kar temizleme çalışmalarının son bulması ile belediye personeli ve Aşkale Belediye Başkanı doğaya yiyecek bıraktılar.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış "Kış aylarının ağır seyrettiği günler içerisinde bizler hayatı paylaştığımız ve bizlere emanet oldukları şuuru ve bilincindeyiz. İlçe merkezindeki hayvanların hem bakımlarını hem de beslenmelerine katkıda bulunmakla birlikte yaban hayatında olan canlılar için bir çok noktaya su ve yiyecekler bırakıyoruz.

İlçemiz geniş bir coğrafyaya sahip bizler bu coğrafya içerisinde nerelerde daha çok yaban hayvanlarının olduğunu bildiğimizden belirlenen noktalara yiyecekler bırakıyoruz. Bu konuda bizlere he zaman yardımcı olan vatandaş ve esnaflarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi
Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi
Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Aşkale, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi - Son Dakika


Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor         
12:23
Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde         
12:16
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aşkale'de sokak ve yaban hayvanları beslendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement