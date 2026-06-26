Aşkale'de aşevi hizmete açıldı: Günde 70 aileye sıcak yemek ulaştırılacak - Son Dakika
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Aşkale'de aşevi hizmete açıldı: Günde 70 aileye sıcak yemek ulaştırılacak

Aşkale\'de aşevi hizmete açıldı: Günde 70 aileye sıcak yemek ulaştırılacak
26.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde, ihtiyaç sahibi 70 vatandaşa günlük 4 çeşit sıcak yemek ulaştıracak olan Aşkale Aşevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, sosyal devlet anlayışının önemli bir tezahürü olan Aşkale Aşevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmet verecek olan aşevinde, bugünden itibaren yaklaşık 70 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılacak.

Aşevi'nin açılış programına Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail İslam Alparslan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Emre Oğuztürk, aşevinin ilçede sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün ilçemizde vatandaşlarımızın devletimizin güç ve kudretini daha fazla hissedeceği, sosyal devlet anlayışımızın önemli bir tezahürü olan Aşkale Aşevi'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumları güçlü kılan yalnızca sahip oldukları imkanlar değil, aynı zamanda bu imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilme iradesidir. Aşevimizin hizmete girmesiyle birlikte yaklaşık 70 vatandaşımıza günlük 4 çeşit sıcak yemek ulaştıracağız. Vatandaşlarımız devletimizin şefkatini ve toplumsal dayanışma ruhunu daha fazla hissedecekler. Çünkü bizim medeniyetimiz, komşusu açken tok yatmayı kabul etmeyen bir medeniyettir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Oğuztürk ayrıca, bugün hizmete açılan aşevinin uzun yıllar boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermesini temenni ederek, benzer sosyal yardım faaliyetlerine de öncülük edeceğine inandığını söyledi.

Program kapsamında açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ilk sıcak yemek dağıtımı Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmail İslam Alparslan tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlara yemek ikram eden protokol üyeleri, aşevinin ilçedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürüne önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Aşkale Aşevi'nin, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olarak sosyal devlet anlayışının sahadaki en önemli örneklerinden biri olması ve uzun yıllar boyunca hizmet vermesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale'de aşevi hizmete açıldı: Günde 70 aileye sıcak yemek ulaştırılacak - Son Dakika

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