Aşkale Halk Oyunları\'nda İl Birincisi

Okul Sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Aşkale büyük bir başarıya imza attı. Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve il genelinden çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.

Sabah saatlerinde başlayan yarışmalarda ekipler kıyasıya mücadele ederken, disiplinli çalışmanın karşılığını Aşkale aldı. Yarışmaya katılan Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu, sahneye koyduğu uyumlu figürler, yüksek tempo ve ekip ruhuyla jüri üyelerinden tam not alarak Erzurum il birincisi oldu. Halk oyunları öğreticisi Ersin Kılıç idaresinde yaklaşık üç aydır yoğun bir tempoyla hazırlanan ekip, sergilediği performansla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Elde edilen derecenin ardından Aşkale temsilcisi ekip, 28 Mart'ta Rize'de düzenlenecek olan bölgeler arası yarışmalarda Erzurum'u temsil edecek. Aşkale'de büyük sevinçle karşılanan bu başarı, ilçede spora ve kültürel faaliyetlere verilen önemin somut bir göstergesi oldu. - ERZURUM