Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Yolculuk Yapan Vatandaşa Yardım Etti

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Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek ilçe asayişi gerekse diğer emniyet uygulamalarında çalışmalara devam ediyor.

Kurban bayramı ziyaretleri için memleketlerine giden vatandaşlara bayram tedbirleri kapsamında yapılan yol uygulamalarında seyahat edenler tatlı ikramı ve gerekli uyarılar yapıldı.

Uygulama esnasında lastiğinin patlak olduğu görülen bir vatandaşın otomobil lastiği ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirilerek yolculuğuna devam etmesi sağlandı.

Aşkale ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. - ERZURUM