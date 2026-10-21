Aşkale YİBO Ortaokulu atletizmde kupa kazandı, sporcular madalyalarla döndü - Son Dakika
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Aşkale YİBO Ortaokulu atletizmde kupa kazandı, sporcular madalyalarla döndü

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Aşkale YİBO Ortaokulu atletizmde kupa kazandı, sporcular madalyalarla döndü
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Erzurum'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları'nda Aşkale YİBO Ortaokulu kız ve erkek takımları kupa kazandı. Bireysel yarışlarda madalya alan Aşkaleli sporcular, bölge müsabakalarında ilçeyi ve okullarını temsil etme hakkı elde etti.

Okul Sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda Aşkale'yi, YİBO Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Gündoğdu eşliğinde müsabakalara hazırlanan genç sporcular, pistte gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti.

Müsabakalarda Aşkale YİBO Ortaokulu kız ve erkek takımları, elde ettikleri derecelerle kupa kazanmanın gururunu yaşadı. Takım başarısının yanı sıra bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde eden Aşkaleli sporcular, madalyalarla ilçeye döndü.

Aşkale YİBO öğrencileri elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarında Aşkale'yi ve okullarını temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: İHA
ErzurumEğitimAşkaleYerelSporSon Dakika

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