Askeri Öğrencilere Yatay Geçiş Yasağı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri-programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlayacak. Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihi olarak kabul edilecek. - ANKARA