ASKON Başkanı\'ndan CHP\'ye Sert Tepki

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, CHP'nin milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamanın Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermeyeceğini ifade etti. Başkan Turan, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez" dedi.

'Alın terini' hedef aldıklarını ifade eden Başkan Turan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı'nın tüketim boykotu çağrısını kesin bir dille reddediyor ve karşısında duruyoruz. Milli markalarımızı hedef alırken, Siyonist destekçisi ürünleri görmezden gelen bu çağrı, sorumsuz ve kasıtlı bir yaklaşımdır. CHP'nin başvurduğu tek şey bozgunculuk ve anarşizm oldu. Umudu ABD'de yayınlanan gazetelerde makaleler yayınlayarak, İngiltere'ye sitemlerini ileterek destek bulmaya bağlayan teslimiyetçi anlayışıyla CHP, Türkiye gerçeklerinden ne derecede uzaklaştığını da göstermiştir.

İstihdam sağlayan, üreten ve ülkemize yatırım yapan milli ve yerli şirketlerimize yönelik boykot çağrıları, yalnızca firmalarımıza değil, üreticilerimize, işçi ve emekçilerimize karşı da açık bir saldırıdır. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan milli ve yerli şirketlerimizi hedef alan hiçbir boykot çağrısını kabul etmiyoruz! Geçmişinde Anadolu Sermayesini yeşil sermaye diye fişleyen vesayetçi zihniyet bugünde yerli sermayeyi hedef alması tarihine yeni bir kara leke eklemiş oldu. Dün olduğu gibi bugünde yarında daima yerli ve milli sermayenin yanında var olmaya devam edeceğiz.

Yerli ve Milli sermaye üzerinden basiretsiz algı çalışmaları akıl tutulmasının ötesinde küresel siyonist sermayeye alan açmak beslendiğin topraklara ihanettir. Mazlumlara yapılan zulümlerde sessiz kalıp, ihtirasınız için yaptığınız çağrı Boykot Değil Milli Zarardır.

Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez.

Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır. Bu noktada vatandaşlarımızı, özellikle bu azgın azınlığın ekonomiye, istihdama, halkımızın iş, AŞ ve gelir durumlarına sekte vurma çabalarına karşı dimdik durmaya davet ediyorum. CHP'nin nefretle hareket edip, toplumsal huzuru bozacak tüm girişimleri oluşturmaya çalışıyor. Bu beyhude girişim, mutlaka sahiplerinin başını yakacak, ne hukuk, ne de millet iradesi bu kirli hesaba asla geçit vermeyecektir. Milletimiz bu boykota kesinlikle itibar etmeyecek, ülkemizi kutuplaştırmaya çalışanlara, ekonomimize zarar vermeyi amaçlayanlara, sokakları karıştırmak isteyenlere sağduyusuyla, birlik ve beraberliğiyle en güzel cevabı verecektir." - ERZURUM