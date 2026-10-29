ASKON Başkanı Turan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı: "Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir"

Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Başkan Turan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlatılan Milli Mücadele'nin Büyük Zafer'le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk'ün, "Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" dediği Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı'mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.

Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir.

Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkemiz için var gücümüzle çalışmak, bizlere edilen bu emaneti; bugünlerimizin ve yarınlarımızın teminatı evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir.

Cumhuriyet, bu milletin tarihindeki en büyük gurur tablolarından biridir. Cumhuriyetimizin ilanının ikinci asrı olan Türkiye Yüzyıl'ında, ülkemizi daha müreffeh ve güçlü kılmak için katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyorum."