ASKON'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ASKON'dan DAGC'ye Ziyaret

ASKON\'dan DAGC\'ye Ziyaret
17.07.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, DAGC'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri Mikail Emeç, Ufuk Demir, Gürbüz Keleş'inde hazır bulunduğu ziyarette Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ortak paydalarının Erzurum olduğunu ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, bir sivil toplum örgütü olarak amaçlarının iş dünyasına rehber olmak olduğuna dikkat çekti. Üzerlerindeki sorumluluğun büyük olduğunu belirten Turan, "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kıymetli üyeleri, sizler sadece haber taşıyan değil, aynı zamanda şehrimizin nabzını tutan, insanların sesi ve vicdanı olan çok özel bir görevi üstleniyorsunuz. Erzurum'umuzun güzelliklerini, sorunlarını ve başarılarını yansıtan her haberiniz, şehrimize değer katan bir emektir. Bu yüzden yaptığınız her bir haber, verdiğiniz her bir emek Erzurum için büyük bir anlam taşıyor" dedi.

ASKON Erzurum Şubesinin çalışma programı ile ilgili bilgi aktaran Başkan Yavuz Selim Turan, !Bizler öncelikle gençlerimize önem veriyoruz. Gençlerimize rehberlik etmek ve onları geleceğe hazırlamak istiyoruz. Onlara geleceğin iş insanları olduklarını anlatıyoruz. Erzurum Ekonomisinin kalkınmasına hizmet etmek için birlik ve beraberlikle çalışmayı hedefliyoruz. Kıymetli iş insanlarımıza rehberlik etmekle birlikte STK'ların görevleri de ASKON olarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bizlere neden ASKON'a üye olmaları gerektiğini soracak olursanız, tecrübelerin paylaşılması, sorunların çözülmesi ve bir arada oluyoruz. Erzurum'un turizm şehri olma hedefine önem vererek, kalkınma ve ticaretin gelişmesi için şehrimize nasıl bir katma değer kazandırmanın heyecanı ve şevki ile kalkınması adına özveri ile çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Yönetim Kurulum adına, Ayhan Türkez kardeşimize, yönetimine çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise DAGC olarak iş dünyasının önde gelen STK'larını ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Türkez, ortak paydaşların Erzurum olduğunu ifade ederek, Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek örgütü bilgilerini paylaştı. DAGC Başkanı Türkez, "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet olarak her zaman Sivil Toplum Kuruluşları ile bir arada olmaya ve üzerlerimize düşeni yapmaya hazır. Gazeteciler olarak iç içe, el birliğiyle, işbirliğiyle şehrimizi daha güzel yerlere taşımak için bu birlikteliğimizin devamından yanayız. Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şubesi'nin kıymetli üyelerinin önemli katma değer projeler kazanılmasında başarılar diliyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Selim Turan, İş Dünyası, erzurum, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKON'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti 13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişi ertelendi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Archie Brown’dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçelileri üzecek karar İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

09:47
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
14:27
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
14:23
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
14:20
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
14:16
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
14:15
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
14:06
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı
Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 10:30:57. #7.13#
SON DAKİKA: ASKON'dan DAGC'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.