ASKON\'dan DAGC\'ye Ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri Mikail Emeç, Ufuk Demir, Gürbüz Keleş'inde hazır bulunduğu ziyarette Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ortak paydalarının Erzurum olduğunu ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, bir sivil toplum örgütü olarak amaçlarının iş dünyasına rehber olmak olduğuna dikkat çekti. Üzerlerindeki sorumluluğun büyük olduğunu belirten Turan, "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kıymetli üyeleri, sizler sadece haber taşıyan değil, aynı zamanda şehrimizin nabzını tutan, insanların sesi ve vicdanı olan çok özel bir görevi üstleniyorsunuz. Erzurum'umuzun güzelliklerini, sorunlarını ve başarılarını yansıtan her haberiniz, şehrimize değer katan bir emektir. Bu yüzden yaptığınız her bir haber, verdiğiniz her bir emek Erzurum için büyük bir anlam taşıyor" dedi.

ASKON Erzurum Şubesinin çalışma programı ile ilgili bilgi aktaran Başkan Yavuz Selim Turan, !Bizler öncelikle gençlerimize önem veriyoruz. Gençlerimize rehberlik etmek ve onları geleceğe hazırlamak istiyoruz. Onlara geleceğin iş insanları olduklarını anlatıyoruz. Erzurum Ekonomisinin kalkınmasına hizmet etmek için birlik ve beraberlikle çalışmayı hedefliyoruz. Kıymetli iş insanlarımıza rehberlik etmekle birlikte STK'ların görevleri de ASKON olarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bizlere neden ASKON'a üye olmaları gerektiğini soracak olursanız, tecrübelerin paylaşılması, sorunların çözülmesi ve bir arada oluyoruz. Erzurum'un turizm şehri olma hedefine önem vererek, kalkınma ve ticaretin gelişmesi için şehrimize nasıl bir katma değer kazandırmanın heyecanı ve şevki ile kalkınması adına özveri ile çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Yönetim Kurulum adına, Ayhan Türkez kardeşimize, yönetimine çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise DAGC olarak iş dünyasının önde gelen STK'larını ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Türkez, ortak paydaşların Erzurum olduğunu ifade ederek, Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek örgütü bilgilerini paylaştı. DAGC Başkanı Türkez, "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet olarak her zaman Sivil Toplum Kuruluşları ile bir arada olmaya ve üzerlerimize düşeni yapmaya hazır. Gazeteciler olarak iç içe, el birliğiyle, işbirliğiyle şehrimizi daha güzel yerlere taşımak için bu birlikteliğimizin devamından yanayız. Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şubesi'nin kıymetli üyelerinin önemli katma değer projeler kazanılmasında başarılar diliyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM