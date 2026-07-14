ASKON Başkanı: 15 Temmuz yeniden diriliş destanı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda yeniden dirilişin destanıdır" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, milletin kararlı duruşu sayesinde bertaraf edildiğini ifade eden Turan, Türk milletinin canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Milletin o gece gösterdiği kahramanlığın tarihe altın harflerle yazıldığını dile getiren Turan, "FETÖ'nün bileşenleriyle birlikte ülkemizi sürüklemek istediği uçurumdan; şehitlerimizin, gazilerimizin ve aziz milletimizin cesareti sayesinde kurtulduk. Milletimiz kendi iradesini ortaya koyarak hain darbe girişimini püskürttü. 15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda yeniden doğuşun hikayesidir. Bu destan, ikinci Çanakkale destanıdır. Ecdadımız göğsünü siper etti, canını ve kanını verdi, vatanına geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un ihanet ile zaferin aynı gecede yaşandığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Turan, "Bu millet asla esareti kabul etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. 'Ben öleyim, ülkem yaşasın' diyen kahraman şehitlerimiz sayesinde yeniden ayağa kalktık. Demokrasi şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara indiğini hatırlatan Turan, milletin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek yürek olarak demokrasiyi savunduğunu belirterek, "O karanlık gecenin sabahı aydınlık oldu. Demokrasi nöbetleriyle tüm dünyaya Türkiye'nin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğu gösterildi." diye konuştu.

"Ecdadımız göğsünü siper etti, canını ve kanını verdi, vatanına geçit vermedi."

Vatan söz konusu olduğunda Türk milletinin her zaman gereken cevabı verdiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "FETÖ terör örgütünün ülkemizi ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı milletimiz meydanlara inmiş, tankların önüne yatarak canı pahasına darbecilere geçit vermemiştir. O gece hesap yapanlara en güçlü cevabı Türk milleti vermiştir. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın. Ecdadımız göğsünü siper etti, canını ve kanını verdi, vatanına geçit vermedi."

Mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Turan, "Bayrağımız hiçbir zaman inmeyecek, ezanlarımız susmayacaktır. Gerekirse canımızı ve malımızı feda ederiz; ancak vatanımızı böldürmeyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize 15 Temmuz ruhunu ve milli birlik şuurunu aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM