Aslanapa\'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Volkan Yönden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serhat Bardak ile kurum amirleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin bayramları kutlanırken, talep ve ihtiyaçları da dinlendi. Yetkililer, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu. - KÜTAHYA